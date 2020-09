So teuer wird Lotto spielen ab morgen – dafür steigen auch die Gewinne

Ein Tippfeld beim Lottospielen kostet ab morgen 1,20 Euro – das entspricht einer Erhöhung von 20 Prozent. Dafür sollen aber auch die Gewinne höher ausfallen.

Lottospielen wird teurer: Wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte, die federführende Gesellschaft für das Hauptprodukt des Deutschen Lotto- und Totoblocks, kostet ein Tippfeld für die Ziehungen mittwochs und samstags ab dem 23. September 1,20 Euro statt wie bisher 1 Euro. Die anstehende Erhöhung war bereits Ende 2019 bekannt geworden. "Wir versprechen uns von den Neuerungen einen langsamen, aber stetigen Zuwachs der Spieleinsätze im Lotto 6 aus 49." Zuletzt betrug der jährliche Einsatz 3,45 Milliarden Euro.

Die letzte Erhöhung für den Spieleinsatz hatte es im Mai 2013 gegeben. Damals wurde der Preis etwas mehr erhöht: von 75 Cent auf 1 Euro pro Feld. Und zur Einführung des Euros Anfang 2002 wurde von 1,50 Mark auf 75 Cent umgestellt.

Lotto-Gewinne steigen auch an

Der künftig höhere Einsatz führt laut Mitteilung nicht nur zu höheren Jackpots, sondern auch zu etwas höheren Gewinnen in den unteren Rängen. Beispielsweise gibt es nach Angaben eines Sprechers statt der festen Summe von 5 Euro in Klasse 9 (zwei Richtige und Superzahl) nun exakt 6 Euro. Auch für vier Richtige, fünf Richtige und fünf Richtige mit Superzahl gilt eine Steigerung der theoretischen Gewinnquote um jeweils rund 20 Prozent. An den Gewinnchancen verändere sich nichts. Ebenso bleibe die Gewinnausschüttung der Spieleinsätze bei 50 Prozent.

Die nun in Kraft tretenden Änderungen sind schon seit Ende 2019 bekannt. Nun wurde auch neu geregelt, wann ein Lottojackpot bei der Ziehung 6 aus 49 in jedem Fall ausgeschüttet wird. Künftig wird er unabhängig von der Laufzeit nach Erreichen der 45-Millionen-Euro-Grenze ausgeschüttet. Bisher galt, dass der Jackpot bei der nächsten Ziehung geleert wird, wenn zuvor zwölf Mal in Folge kein Tipper sechs Richtige mit der passenden Superzahl hatte.

In Deutschland gibt es rund 21.500 Lotto-Verkaufsstellen. Ihre Interessenvertretung ist der Bundesverband der Lotto-Toto-Verkaufsstellen. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied, Günther Kraus, sagte, die Preisanpassung sei auch dem Wunsch einer großen Mehrheit der Lottospieler geschuldet. "Letztlich war die Forderung nach attraktiveren Jackpots und auch in den unteren Klassen höheren Gewinnbeträgen gegeben."