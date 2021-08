Sehen Sie im Video: Bis zu 10.000 Euro für Panini-Sticker: Daran erkennen Sie den Wert ihrer alten Sammelbilder.









Neue Sammelkarten sind für kleines Geld zu haben. Stickerkollektionen mit 100 Stickern sind für rund 20,- Euro erhältlich.

Doch längst haben Sammler die Sammelkarten und Alben für sich entdeckt. Für alte Schätze, auf die es Sammler abgesehen haben, werden bis zu fünfstellige Summen aufgerufen.

Auf internationalen Auktionsseiten sind Panin-Sticker und -Alben heiß begehrt. Das belegen auch aktuelle Angebote auf Auktionsplattformen wie ebay: Für den Sticker aus 2002 mit dem Motiv "Cristiano Ronaldo" werden - je nach Zustand - zwischen 5.000 - und 10.000 Euro verlangt. Ähnlich hoch gehandelt ist das Motiv "Lionel Messi" von 2004.

1970 markiert das Jahr, in dem erstmals Panini Sticker Alben zu einer Fußball Weltmeisterschaft erschienen sind. Vollständige Alben sind selten und daher bei Sammlern begehrt - vor allem wenn sie in einem guten Zustand sind! Wert: etwa 2.000 € bis 4.000 €.

Zur die WM 1974 in München erschienen die beliebten Panini-Sticker erstmals in Deutschland, was diese Ausgabe zur ersten und gleichzeitig einer der wertvollsten in Deutschland macht. Für ein vollständiges Heft mit 400 Karten in gutem Zustand geben Sammler nicht selten bis zu 1.000 € aus!

Das Sammeln könnte sich lohnen. Denn selbst weniger rare Karten erzielen durchaus Preise in drei- bis vierstelliger Höhe – so denn sie in kompletten Sets vorliegen.

Allerdings ist nicht jede Panini-Karte auch ein kleiner Schatz. Natürlich gilt: Je besser der Zustand und begehrter der Sticker umso höher sind die zu erzielenden Preise.

Ein Anbieter aus Großbritannien bietet auf seiner Website eine Hilfestellung bei der Wertbestimmung von Stickern und Alben. Dabei wird der Zustand einer Sammelkarte in „Beckett-Grading_service“, kurz "BGS", angegeben. Ein hoher BGS-Wert kann gerade auf Auktionsplattformen ein zusätzliches Verkaufsargument sein.

Panini Alben, selbst wenn sie leer sind, sollten stets gut behandelt werden. Denn es kann sehr wohl sein, dass Jahre später Sammler genau nach diesen Heften suchen.

Da lohnt es sich sicher, die alten Bestände noch einmal gründlich zu durchforsten.

