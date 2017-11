Vermögenswirksame Leistungen sind praktisch: Der Arbeitgeber zahlt seinen Angestellten einen monatlichen Geldbetrag, wenn der das Geld spart. So soll auch Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, ein kleines Vermögen aufzubauen. Laut Schätzungen haben rund 20 Millionen Angestellte in Deutschland Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen, kurz VL. Doch abgeschlossen wurden nur 13 Millionen Euro, berichtet " Finanztest". Offenbar lassen viele Arbeitnehmer das Geld vom Chef einfach liegen.

"Finanztest" hat in der aktuellen Ausgabe die Möglichkeiten der vermögenswirksamen Leistungen unter die Lupe genommen. Denn man kann leider nicht einfach das Geld einstreichen und in den Sparstrumpf stopfen. Wer bei den VL mitmachen will, muss sich an die Regeln halten.

So können Abgestellte einen Banksparplan abschließen. Bis zu 3,3 Prozent Rendite ist drin, allerdings gibt es nur wenige, gut verzinste Verträge. Für Verbraucher heißt das: Die Angebote vieler Anbieter vergleichen. Diese Form der Anlage lohnt sich für sicherheitsbewusste Sparer.

Bausparvertrag: Sicher, aber niedrige Zinsen

Ein Bausparvertrag ist auch möglich. Vor allem Häusle-Bauer in spe oder künftige Immobilienkäufer fahren mit dieser VL-Form gut. Allerdings sind derzeit die Zinsen niedrig - dafür gibt es aber auch einen günstigen Immobilienkredit.

Auch die Tilgung eines bereits bestehenden Baukredits ist möglich. Die Rendite für den Arbeitnehmer entspricht dem Zins des Kredits. Wer also das Haus noch abstottert, kann mit einem Finanz-Extra vom Chef den Abtrag beschleunigen.

Vermögenswirksame Leistungen: Aktienfonds lohnen sich

Die besten Renditechancen haben Aktienfonds-Sparpläne. Allerdings ist hier auch das Risiko am höchsten. Das Sparergebnis ist nicht planbar - und auch ein Verlust ist möglich. "Aus heutiger Sicht sind VL-Sparpläne auf Aktienfonds besonders attraktiv", schreibt "Finanztest". " Gerade junge Leute können auf diesem Weg erste Erfahrungen mit den Aktienmärkten sammeln."

Tipp von "Finanztest": Einen Sparplan auf einen börsengehandelten Indexfonds (ETF) abschließen. "Weil diese Fonds stur einem Index folgen, müssen sich Sparer keine Gedanken über ihre Qualität machen. Außerdem haben ETF die geringsten laufenden Kosten, was der Wertentwicklung zugute kommt."

