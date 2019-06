Mit einem Vermögen von 10.5 Milliarden US-Dollar ist Zhong Huijuan, die reichste Frau Asiens, die ihr Vermögen selbst gemacht, so der Bloomberg Billionaires Index. Ihr Vermögen basiert aus ihrem Aktienbesitz an der Hansoh Pharmaceutical Group, Chinas größtem Hersteller von Psychopharmaka. Gemeinsam mit ihrer Tochter Sun Yuan besitzt Zhong über drei Viertel des Unternehmens. Letzte Woche machte es einen gewaltigen Sprung, das Unternehmen ging an die Börse und der Kurs stieg am ersten Handelstag um 37 Prozent.

Gemeinsam reich werden

Die Chemielehrerin Zhong Huijuan verließ 1995 den Schuldienst und ging zu Hansoh. Sie vertraute auf die Losung des Reformers Deng Xiaoping "Lasst uns gemeinsam reich werden". 2001 übernahm sie die Leitung des Unternehmens. Nun ist sie die reichste Frau Asien, die ihr Vermögen selbst gemacht hat. Vor ihr liegt noch Yang Huiyan, die ihr Vermögen allerdings erbte. Auch Zongs Gatte Sun Piaoyang wurde durch sein Pharmaunternehmen Hengrui Medicine zum Milliardär – allerdings ist er nicht ganz so reich wie seine Frau, sein Vermögen wird auf 9 Milliarden US Dollar geschätzt. Addiert man beide Vermögen gehört das Paar mit mehr als 19 Milliarden Dollar zu reichsten Pharma-Familien der Welt.

Das Besondere dabei: Firmen und Vermögen des Paares sind vollkommen unabhängig voneinander. "Ich habe noch nie ein Ehepaar mit so großen unabhängigen Beteiligungen gesehen", sagte Rupert Hoogewerf, der Herausgeber der "Hurun China Rich List". "Normalerweise würde man erwarten, dass die Eheleute zusammenarbeiten, um ein Unternehmen dieser Größe aufzubauen. Das ist eine Premiere für China." Gemeinsam haben sie nun Chinas ehemals reichstes Paar überrundet. Robin Li, der Gründer von Chinas führender Suchmaschine Baidu, und seine Frau Ma Dongmin, werden auf 8,8 Milliarden Dollar geschätzt. Alibaba-Gründer Jack Ma ist allerdings deutlich reicher. Sein Vermögen betrug letztes Jahr 39 Milliarden US-Dollar.

Rasant wachsender Pharmamarkt

Hansoh verzeichnete 2018 einen Gewinn von etwa 250 Millionen US-Dollar - eine Steigerung von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Pharmakonzern erzielt fast die Hälfte seines Umsatzes mit Krebsbehandlungen. In China explodiert der Gesundheitsmarkt geradezu. Nach Jahren des stürmischen Wirtschaftswachstums zieht die Medizin-Branche nun nach. In Windeseile wird das teilweise noch sehr rückständige Gesundheitswesen auf einen modernen Stand gebracht. Angefeuert wird das Wachstum von Milliardeninvestitionen des Staates.

"Wir glauben, dass sich Hanson darauf konzentrieren wird, Generika so schnell wie möglich zu entwickeln, um den First-Mover-Vorteil zu nutzen, eine Strategie, die viele führende Pharmaunternehmen in der Vergangenheit angewandt haben", sagte Zhang Jialin, Analyst bei ICBC International Research in Hongkong zum Börsengang Hochwertige und preiswerte Generika werden von der staatlichen Krankenkasse gefördert, sie ist der dominierende Abnehmer in China. Das Land ist nach den USA der zweitgrößte Pharmamarkt der Welt. Peking hat den Markt für patentfreie Generika in den letzten Jahren konsolidiert. Davon haben Unternehmen wie Hengrui und Hansoh sehr profitiert. Beide Unternehmen sind aber keine reinen Nachahmer. Der Großteil der Einnahmen wird in die Entwicklung innovativer Medikamente investiert.

