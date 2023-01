von Tibor Martini Wer in Aktien und ETFs investiert, wird häufig nicht investiertes Geld bei seinem Broker haben — und dafür keine Rendite kassieren. Das ändert nun der deutsche Broker Trade Republic.

Gerade in Zeiten hoher Inflation sehen sich viele Menschen nach Anlagemöglichkeiten mit Zinsen um. Aus einem guten Grund: Was keine Rendite bringt, verliert von Tag zu Tag an Wert.

Eine beliebte Anlageform sind Aktien und ETFs. Wer allerdings einen Teil seinen Vermögens gerade nicht investiert hatte – etwa, weil man auf einen geeigneten Einstieg wartet oder einem die Marktsituation zu unsicher ist – der ging bisher leer aus. Das Geld lag beim Broker wie Bargeld, brachte also keine Zinsen ein.

Genau das möchte der deutsche Neo-Broker Trade Republic nun ändern und bietet ab sofort seinen Kunden zwei Prozent Zinsen für nicht investierte Geldeinlagen an – eine ordentliche Rendite, die es so bei anderen Brokern noch nicht gibt. Für Kunden des Brokers bedeutet diese Änderung weniger Aufwand: Nicht investierte Gelder müssen nun nicht mehr zwischen Broker und Tagesgeld-Konto hin- und hergeschoben werden, die Zinsen werden automatisch ausgeschüttet.

Trade-Republic-Mitgründer Christian Hecker. © Trade Republic

Zwei Prozent Zinsen auf bis zu 50.000 Euro

Erfreulich sind auch die sonstigen Konditionen der Anlage: Die aktuell garantierten Zinsen von 2 Prozent gelten für eine Summe von bis zu 50.000 Euro und sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden. Außerdem werden die Zinsen auf monatlicher Basis ausgezahlt. Durch den Zinseszinseffekt würde die effektive Rendite auf Jahressicht also noch höher ausfallen. Um die Inflation zu bekämpfen, reichen die Zinsen alleine allerdings natürlich noch nicht aus.

Um das Angebot anzunehmen, müssen Kunden ein Konto bei Trade Republic haben. Anschließend müssen sie über ein Banner in der App noch das Angebot selbst annehmen. Trade Republic weist darauf hin, dass das Banner gegebenenfalls erst nach einem Update der App oder einer Neuinstallation sichtbar ist.

Quelle:Trade Republic