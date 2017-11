Ein stabiler Arbeitsmarkt mit steigender Beschäftigung, steigende Einkommen bei Arbeitnehmern und Rentnern und eine moderate Inflation. Das alles sorgt dafür, dass die Verbraucher in Deutschland in Kauflaune sind. Auch die Unsicherheit über eine Regierungsbildung in Deutschland kann da die Stimmung nicht trüben. Das ist natürlich eine ein Steilvorlage für das anstehende Weihnachtsgeschäft, sagt GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl: "Und hier ist es in der Tat so, dass wir hier auch eine sehr stabile Entwicklung erwarten, auch nach Aussagen der Verbraucher auf hohem Niveau. Wie in den Vorjahren werden die Ausgaben pro Person in etwa bei 280 Euro liegen, die für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werden sollen. Das macht insgesamt für Deutschland einen Markt von 14,3 Milliarden Euro, also doch ein recht ansehnlicher Betrag, der hier im Weihnachtsgeschäft für Geschenke ausgegeben werden soll." Auch für was die Deutschen ihr Geld zu Weihnachten ausgeben werden, haben die Konsumforscher von der GfK erfragt: "Also nach den Aussagen der Verbraucher werden Gutscheine an erster Stelle stehen unter den Weihnachtsgeschenken. Hier wird das meiste ausgegeben und es wird auch von den meisten Befragten angegeben, dass sie das für Gutscheine verwenden wollen. Und damit haben sie sich an die Spitze gesetzt und haben zum Beispiel Bücher oder Unterhaltungselektronik, die in den Vorjahren doch das Feld angeführt haben, geschlagen." Von den wohl erneut beliebten Bargeld-Geschenken würden die Händler beim Einkauf nach dem Fest ebenfalls profitieren, so die GfK. Insgesamt würden die Deutschen wahrscheinlich Bares im Wert von 3,5 Milliarden Euro verschenken. Für den Einzelhandel ist das Geschäft im November und Dezember besonders umsatzträchtig. Für die Branche gelten diese Monate als die wichtigsten des Jahres.