Die Tesla-Aktie kletterte zuletzt immer weiter in die Höhe – ganz zur Freude der Anleger. Ein Mann hat durch den extremen Aktienanstieg mehrere Milliarden Dollar verdient: Leo Koguan wird deshalb auch der "heimliche Tesla-Milliardär" genannt.

Es ist ein extremer Anstieg: Im Vergleich zu 2020 hat die Tesla-Aktie einen Zuwachs von fast 200 Prozent verbucht. Aktuell pendelt sie im Bereich der 1000-Euro-Marke. Während es für das Unternehmen um Elon Musk sehr gut läuft, reibt sich der chinesische Investor Leo Koguan im Stillen die Hände: Der 66-Jährige hat dank des extremen Werteanstiegs der Tesla-Aktie mehrere Milliarden US-Dollar verdient.

Im September lag sein Gewinn bei vier Milliarden Dollar, im Oktober bei mehr als fünf Milliarden Dollar – und jetzt, Anfang November, zählt "der heimliche Tesla-Milliardär", als der er vom "Manager-Magazin" bezeichnet wird, insgesamt mehr als sieben Milliarden Dollar. Als der Autovermieter Hertz vergangene Woche eine Bestellung von 100.000 Teslas bis Ende 2022 bekanntgab, legte die Aktie des E-Autobauers an einem Tag um rund 13 Prozent zu. Koguan teilte daraufhin mit, dass sein Tagesgewinn im zehnstelligen Bereich lag.

"Ich bin all in. Mein gesamtes liquides Vermögen steckt in Tesla", schrieb er bei Twitter. Im September hatte er bereits getwittert: "Ich glaube an Elon Musks große Mission." Ende September war der 66-Jährige, schließlich im Besitz von 6,31 Millionen Tesla-Aktien. Zudem soll er gut 1,8 Millionen Optionen haben, welche ihm das Recht geben, Tesla-Aktien zum Preis zwischen 450 und 550 US-Dollar zu kaufen – also für etwa die Hälfte des Preises. Damit ist Koguan drittgrößter Tesla-Einzelaktionär. Vor ihm auf Platz 1 liegt Tesla-Chef Elon Musk selbst, auf Platz 2 Larry Ellison, der Gründer des US-Softwareherstellers Oracle.

Leo Koguan konzentriert sich ausschließlich auf Tesla-Aktien

"Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man", fasst Koguan zusammen. "Glücklicherweise gewinne ich häufiger, als ich verliere." Nach eigenen Aussagen hat der Tesla-Milliardär erst im Jahr 2019 mit Aktien-Investments angefangen. Bevor er sich voll auf Tesla fokussierte, streute er seine Investments auf unterschiedliche Aktien, darunter waren die chinesische Suchmaschine Baidu, der chinesische E-Autobauer Nio und der Grafikkarten-Entwickler Nvidia. Doch nach anfänglichem Erfolg lief es zunehmend schlechter mit seinen Investitionen.

Great article about Leo KoGuan, TSLA’s 3rd largest individual SH, who has made $7B on his $TSLA investment so far. https://t.co/vfm2InwcwJ — Gary Black (@garyblack00) October 29, 2021

Koguan empfiehlt: Konzentriere dich auf eine Aktie – in diesem Fall Tesla. Verdoppele immer wieder – und das Wichtigste dabei sei, Elon Musk zu vertrauen. Der 66-Jährige investierte als Privatmann. Da sein Anteil an Tesla unter der Schwelle von fünf Prozent liegt, muss er seine Anteile nicht gegenüber den US-Regulierungsbehörden offenlegen.

Als im vergangenen Jahr wegen der Coronakrise die Börsen abstürzten, lief es auch für Leo Koguan schlecht. Im Frühjahr 2020 hielt er rund 2,3 Millionen Tesla-Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Der 66-Jährige berichtet: "Im März 2020 hatte ich fast alles verloren." Koguans Reaktion: Er kaufte weiter Aktien und Optionen. Seinen Gewinn daraus investierte er direkt wieder in Aktien und in neue Call-Optionen. Denn er glaubte trotz des Börsen-Crashs weiter an Tesla und an eine schnelle Erholung der Aktie. Dabei raten Finanzexperten Anlegern genau vor einem solchen Vorgehen ab, ihr Geld nur auf eine Aktie zu setzen.

Investment-Ziel von 100 Milliarden Dollar

Koguan war schon vor seinem großen Aktienerfolg reich. Der studierte Jurist ist Chairman der US-Softwarefirma SHI in New Jersey, das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von rund sechs Milliarden Euro. Rund die Hälfte davon gehört Koguan. Dabei hatte der 66-Jährige klein angefangen: Im Jahr 1989 kaufte er eine insolvente Software-Firma auf, aus der er SHI schuf. Außerdem spendete er mehreren chinesischen Top-Universitäten Millionensummen.

Laut Forbes beläuft sich Koguans Vermögen auf 9,4 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 8,1 Milliarden Euro. Sein Ziel ist ein Vermögen von 100 Milliarden Dollar, um den Menschen in China eine kostenlose Gesundheitsversorgung möglich machen zu können.

Quellen: Bloomberg, Manager Magazin