von Daniel Bakir Manche Menschen kommen mit wenig Geld gut aus, andere können nie genug davon bekommen. Verhaltensforscher Thomas Mathar erklärt, wie wir im Umgang mit Geld glücklicher werden – und wie wir herausfinden, wie viel wir wirklich brauchen.

Herr Mathar, Sie haben ein Buch über "Financial Wellbeing" geschrieben, also finanzielles Wohlbefinden. Was ist mit dem Begriff gemeint?

In Deutschland beschäftigen sich viele mit dem Thema "finanzielle Freiheit". Dabei geht es um das Ziel, ausreichend Kapital und Einkommen zu generieren, um nicht mehr arbeiten zu müssen. "Financial Wellbeing" dagegen ist mehr ein Weg als ein Ziel. Es geht neben finanzieller Stabilität auch um emotionales und psychologisches Wohlbefinden. Es geht darum, eine gesunde Beziehung zu Geld aufzubauen, sodass man Geld auf eine Weise verdient, verwaltet und ausgibt, die einen glücklich macht.

Wie viel Geld brauche ich denn, um glücklich zu sein?