Geld anlegen geht für Berufseinsteiger auch per Smartphone

von Lilian Fiala Berufsanfänger verfügen bei der Geldanlage über einen entscheidenden Vorteil: Zeit. Es lohnt sich, sie zu nutzen. 6 Tipps, wie man in jungen Jahren ein Vermögen aufbaut.

Wer neu in die Arbeitswelt kommt, mag sich von der Liste an Dingen erschlagen fühlen, um die man sich unbedingt kümmern sollte. Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, Versicherungen – und dann soll man auch noch investieren? Was nach viel Arbeit klingt, ist aber eigentlich ganz einfach und macht sich vor allem bezahlt. Denn je früher man anfängt, sein Vermögen für sich arbeiten zu lassen, desto stärker profitiert man. Grund dafür ist der Zinseszinseffekt. Er sorgt dafür, dass Langfrist-Anleger überproportional hohe Renditen erwirtschaften können.