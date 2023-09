von Stefan Schaaf und Leon Berent Robust gegen Krisen und trotzdem wachstumsstark – so müssen Aktien für die langfristige Geldanlage sein. Capital hat erneut die besten Titel aus 1800 Unternehmenswerten weltweit ermittelt.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 05.10.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Wenn an der Börse in New York morgens die Lichter angehen, dann ist Consolidated Edison im Geschäft. Das Unternehmen beliefert in der Finanzmetropole und ihrer Umgebung rund zehn Millionen Menschen mit Strom und Gas und trägt so dazu bei, New York City am Laufen zu halten. Dabei ist es selbst eine Legende der Wall Street: Die vor 200 Jahren als New York Gas Light Company gegründete Firma ist seit 1824 an der Börse notiert, keine Aktie wird hier länger gehandelt. Das sind 199 Jahre ununterbrochene Börsengeschichte eines Unternehmens, das seit 1936 den Namen des Elektropioniers Thomas Alva Edison trägt.