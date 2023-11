So mischen Sie Ihr Depot neu ab

von Laura Eßlinger, Nadine Oberhuber und Stefan Schaaf Die Zinsen sind so hoch wie lange nicht. So nutzen Anleger mit Anleihen, Festgeld und Fonds im Depot gezielt die Chance auf sichere Renditen.

Im Sommer vorigen Jahres fing es an: Zum ersten Mal seit 2018 hoben die Notenbanken die Zinsen an, um die Inflation einzudämmen. Seitdem schwappen die Sätze stetig weiter nach oben: Der europäische Leitzins liegt inzwischen bei 4,5 Prozent, der amerikanische bei 5,25 bis 5,5 Prozent – Werte wie zuletzt vor Ausbruch der Finanzkrise 2007/08. Der Anstieg fiel so steil aus, dass sich manche Marktbeobachter schon fragten: Bricht die Zinswelle womöglich bald schon wieder ein?