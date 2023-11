von Hannah Murphy Ist Linda Yaccarino mit der CEO-Position bei X ein Geniestreich gelungen – oder wird sie für sie zum Schleudersitz? Ihre Chancen hängen entscheidend davon ab, wie weit Eigentümer Elon Musk es mit seiner Redefreiheit treibt.

Die Textnachricht erwischte Linda Yaccarino auf dem falschen Fuß. Es war der 11. Mai, und die Werbechefin von NBCUniversal steckte mitten in den Proben für Upfront, das jährliche Marketing-Schaufenster für die bevorstehenden TV-Programme. Das in vier Tagen geplante Event in der Radio City Music Hall in New York würde Yaccarino ihren bevorzugten Raum geben: mitten auf der Bühne.

Im Konferenzraum der 51. Etage vom Rockefeller Plaza Nr. 30 hatte Yaccarino in der New Yorker Zentrale der NBC Studios ein paar kleine Korrekturen an ihrem Teleprompter-Text vorgenommen. Bei ihr waren ihr Stellvertreter Joe Benarroch und noch ein paar Leute. Ohne es zu wissen, rückte Yaccarino während der Arbeit in den Fokus der Nachrichten, nachdem Elon Musk getwittert hatte: "Ich freue mich mitzuteilen, dass ich eine neue CEO für X/Twitter eingestellt habe. Sie wird in etwa sechs Wochen anfangen!"

Die Nachricht, die auf Yaccarinos Handydisplay aufpoppte, lautete: "Ist 'sie' Du…?"

Sie war es.