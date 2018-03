Im Herzen von Manhattan steht eines der geschichtsträchtigen Immobilien New Yorks: der Chelsea Market. Was einst als Keksfabrik diente, wird nun von der Zukunft bewohnt. Google kaufte das gegenüber der New Yorker Firmenzentrale liegende Gebäude für 2,4 Milliarden Dollar. Der Chelsea Market befand sich zuletzt in Besitz des deutsch-amerikanischen Investors Jamestown. Es ist einer der höchsten Preise, die je für ein Gebäude in New York gezahlt wurden.

Google expandiert im Trendviertel

Bereits im Februar hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und der US-Branchendienst "The Real Deal" über den Kauf berichtet. Die Immobilie ist für ihre Markthalle bekannt, die als Touristenmagnet nahe des angesagten Meatpacking Districts monatlich rund 500.000 Besucher anzieht. Zudem wechseln jede Menge Büroflächen den Besitzer, von denen Google bereits einen großen Teil belegt.



"The Real Deal" zufolge handelt es sich um den zweitteuersten Kaufpreis für ein einzelnes Gebäude, der jemals in New York erzielt wurde. Die ehemalige Keksfabrik erstreckt sich im Trendviertel Chelsea an der Westseite Manhattans über einen gesamten Straßenblock zwischen neunter und zehnter Avenue. Direkt gegenüber hat Google seine New Yorker Firmenzentrale. Das Gebäude war bereits 2010 für 1,77 Milliarden Dollar - ebenfalls von Jamestown - gekauft worden.