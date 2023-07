von Caspar Tobias Schlenk Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Doch die Firma dahinter ist ein undurchsichtiges Geflecht, ihr Gründer Changpeng Zhao schwer zu fassen. Die USA wollen das ändern.

Als Changpeng Zhao an diesem ersten lauen Frühsommerabend des vergangenen Jahres das Deck des Ausflugsboots im Hamburger Hafen betrat, wurde es kurz still an Bord. Köpfe reckten sich, leises Getuschel – er war es wirklich! Die versammelte neue Finanzelite des alten Kontinents war beeindruckt.

CZ, wie er sich selbst und wie ihn auch die Techwelt nennt, stellte sich zu einer Gruppe von Gründern. "Hi, ich bin CZ", sagte er und streckte seine Hand zur Begrüßung aus, so, als müsse er sich noch vorstellen. "Ich weiß", erwiderte ein bekannter deutscher Gründer perplex, dem sonst nie die Worte fehlen.