Die kreativsten Start-up-Unternehmer Deutschlands bekommen an diesem Abend in Berlin den Deutschen Gründerpreis. Eine Initiative vom stern, den Sparkassen, Porsche und dem ZDF. Verfolgen Sie die Preisverleihung jetzt im Livestream.

Am Anfang eines jeden Start-ups steht zumeist eine verrückte Idee. Ein Traum. Eine Vision. Doch wer sind die Menschen, die solche Träume Wirklichkeit werden lassen? Die für ihre Ideen kämpfen und andere von ihnen überzeugen? Die sichere Karrieren an den Nagel hängen, Geld einsammeln bei Banken, Investoren, in den sozialen Netzen, die kluge Teams zusammenstellen und neue Jobs schaffen?

Wahl aus Hunderten Expertenvorschlägen

In diesem Livestream lernen Sie sechs Frauen und Männer kennen, die mit ihren Start-ups all das geleistet haben. Dafür bekommen sie an diesem Abend in Berlin den Deutschen Gründerpreis (DGP), eine Initiative vom stern, den Sparkassen, Porsche und dem ZDF. Aus Hunderten Expertenvorschlägen wurden in mehreren Juryrunden für die Kategorien Start-up (Unternehmen bis zu drei Jahre nach der Gründung) und Aufsteiger (bis zu neun Jahre) je drei Finalisten ausgewählt. Sie stellten sich dann der Endjury aus Managern und Journalisten.

Gründershow Das waren die Highlights und Aufreger in der "Höhle der Löwen" 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Der Tampon-Shitstorm

Mit ihren Plastikhandschuhen zur Entsorgung von Tampons handelten sich die (männlichen) Gründer von Pinky Gloves einen Proteststurm in sozialen Netzwerken ein. Der Vorwurf: ein unnötiges Produkt, das die Periode der Frau als schmutzig tabuisiere und noch dazu unökologisch sei. Ob der verheerenden Reaktionen zogen die Pinky-Gloves-Gründer, die mit Ralf Dümmel sogar einen Investor hatten gewinnen können, Mit ihren Plastikhandschuhen zur Entsorgung von Tampons handelten sich die (männlichen) Gründer voneinen Proteststurm in sozialen Netzwerken ein. Der Vorwurf: ein unnötiges Produkt, das die Periode der Frau als schmutzig tabuisiere und noch dazu unökologisch sei. Ob der verheerenden Reaktionen zogen die Pinky-Gloves-Gründer, die mit Ralf Dümmel sogar einen Investor hatten gewinnen können, das Produkt vom Markt zurück Mehr

Die Bandbreite ihrer Geschäftsideen reicht dabei von Rocket-Science bis zu Minimalschuhen, von Wasserstoff-Technologien bis zu menschlichen Firewalls gegen Cyberangriffe. Immer geht es um Lösungen für drängende gesellschaftliche Probleme. Klimawandel. Nachhaltigkeit. Datensicherheit. Den Start-up-Gründern ist die Welt, in der sie leben, nicht egal.

Gründerteams haben 15 Minuten für ihren Pitch

15 Minuten hatten die sechs Teams Zeit für ihren Pitch. Wer dabei auf Platz eins kam, sehen Sie jetzt hier im Live-Stream. Doch gewonnen haben die Finalisten alle – jeder von ihnen erhält das Gründerpreis-Paket, zu dem etwa ein Medientraining beim ZDF gehört, eine Beratung durch Porsche Consulting, ein Patenschaftsprogramm sowie der Zugang zum exklusiven Netzwerk des Deutschen Gründerpreises. Zum Kuratorium des DGP zählen so erfolgreiche Unternehmer wie Stella Ahlers, Heinrich-Otto Deichmann, Günter Fielmann, Michael Otto , Alfred Ritter, Annette Roeckl, Götz Werner und viele andere.

Sehen Sie im Video: Faszinierende Erfindung – Roboter gewinnt Trinkwasser aus Luftfeuchtigkeit.

Neben den besten Gründerinnen und Gründern zeichnet der DGP jedes Jahr auch Persönlichkeiten aus, die Deutschland auf besondere Weise mit ihren Unternehmen geprägt haben.