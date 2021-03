Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung: All das macht uns schwer zu schaffen. Aber es gibt auch die guten Nachrichten. Denn jede Woche erreichen uns Nachrichten in Sachen Klima und Nachhaltigkeit, die uns ein wenig aufatmen lassen. Und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

Jetzt komm ich

Zwischen Mai 2019 und Mai 2020 wurden laut Bundesamt für Naturschutz 194 Luchse in Deutschland registriert. Das sind 57 mehr als im Vergleichszeitraum 2018/2019. Den streng geschützten Wildkatzen gefällt es am besten im Harz, in Ostbayern und im Pfälzerwald.

Fährmann Halöver

Es gibt sie endlich wieder: die Fährverbindung zwischen dem ­niedersächsischen Cuxhaven und dem schleswig-holsteinischen ­Brunsbüttel. Etwa eine Stunde dauert die Elbe-Überfahrt mit der flüssig­gasbetriebenen Fähre. Mit ihr können Urlauber Hamburg locker umschiffen. Auf der „Greenferry I“ haben 150 Autos und 28 Lastwagen Platz.

Ausgebuddelt

Archäologen fanden in der einst verschütteten Stadt Pompeji in Italien ein echtes Prunkstück: einen antiken Triumphwagen. Die Verzierungen an der zeremoniellen Kutsche zeigen allerlei erotische Szenen.

Weniger Plastik

33 Prozent weniger Kunststoffabfälle als noch vor zehn Jahren wurden 2020 aus Deutschland exportiert. Die weniger gute Nachricht: Trotzdem sind wir mit über einer Million Tonnen immer noch an der Spitze im EU-weiten Vergleich. Der meiste Plastikmüll ging im vergangenen Jahr nach Malaysia.