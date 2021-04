Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung: All das macht uns schwer zu schaffen. Aber es gibt auch die guten Nachrichten. Denn jede Woche erreichen uns Nachrichten in Sachen Klima und Nachhaltigkeit, die uns ein wenig aufatmen lassen. Und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

Nase vorn

Die Umwelt­organisation WWF spricht von einem ­Meilenstein: In Nepal ist die Zahl der vom Aussterben ­bedrohten Panzernashörner deutlich gestiegen. Die Naturschutzbehörde des Himalaja-Staates kam bei ihrer aktuellen Zählung in vier Nationalparks auf 752 Exemplare, das sind 100 mehr als im Jahr 2015.

Fleckwerk

Das Handy könnte in Zukunft erste Anzeichen von Hautkrebs erkennen. Das MIT experimentiert mit einer künstlichen Intelligenz, die auf Fotos ­ungewöhnliche Hautstellen identifiziert. Bisher kann so eine Analyse nur von Fachärzten durchgeführt werden.

Wasserstoff ahoi!

Noch in diesem Jahr wird auf der Seine das erste mit Wasserstoff angetriebene ­kommerzielle Frachtschiff in See, äh, in den Fluss stechen. Für die ganz große Fahrt ist das von einem europäischen Konsortium ­konzipierte Modell nicht geeignet, sondern nur für Binnengewässer.

Auf zu den Sternen

Nura al-Matruschi soll als erste arabische Frau zur Astronautin ausgebildet werden. Die Maschinenbau-Ingenieurin aus den Vereinigten ­Arabischen Emiraten wurde mit einem Kolle- gen aus über 4000 Bewerbern für ein Programm der US-Raumfahrtbehörde Nasa ausgewählt.

57 Milliarden

US-Dollar sind die Rohstoffe wert, die sich 2019 in den weltweit 53,6 Mrd. Tonnen Elektroschrott befunden haben. Gleich mehrere Unternehmen ­werben derzeit mit einer biotechnologischen ­Methode, mit deren Hilfe sie teure Metalle aus dem Müll trennen und recyceln wollen. Ein Ehering aus dem Gold alter Laptops? Bald keine Vision mehr.