Große Erleichterung in Eimsbüttel: Nachdem sich zuletzt mehrere Anwohner des Hamburger Stadtteils verängstigt an die Polizei gewandt hatten, können sie nun aufatmen – und wohl auch wieder wesentlich entspannter schlafen. Was war passiert? Wie die "Hamburger Morgenpost" zuerst berichtete, waren Anwohnern der Rellinger Straße in der Vergangenheit vermeintliche Gaunerzinken an ihren Haustüren aufgefallen. Mit diesen Geheimcodes markieren Kriminelle immer wieder Häuser oder Wohnungen, um sie als lohnenswerte Objekte zu kennzeichnen, sich untereinander auszutauschen oder um sich gegenseitig Tipps zur optimalen Einbruchszeit zu geben.

"Es ist die Ungewissheit, die einen fertig macht", zitierte die Zeitung eine anonym bleiben wollende Anwohnerin, deren Wohnung auch markiert worden war. Bei ihr, führte die Frau aus, sei gar ein doppeltes Zeichen aufgemalt worden. "Das bedeutet wohl, dass sie eher morgens bei mir einbrechen wollen, weil ich meistens noch spät wach bin." Doch weit gefehlt.

Polizei Hamburg lobt Verhalten der Anwohner

Wie sich nun herausstellte, waren es nicht irgendwelche Kriminelle, die die Zinken aufgemalt hatten, sondern Paketboten. Demnach schickte die Polizei am Mittwoch einen sogenannten Bürgernahen Beamten nach Eimsbüttel, der das Gespräch mit den besorgten Anwohnern suchte, wie die "Hamburger Morgenpost" schreibt. Der Polizist konnte letztlich schnell Entwarnung geben.

Wie die Hamburger Polizei nach dem "Einsatz" in Eimsbüttel auf Twitter mitteilte, habe man keinen Zusammenhang zwischen den angeblichen Gaunerzinken und Einbrüchen belegen können. Stattdessen hätten mehrere Paketboten berichtet, "dass in der Branche entsprechende Zeichen genutzt werden, um 'paketannahmewillige" Anwohner zu markieren".

Positiv bewerten wir, dass viele Anwohner aufmerksam waren, entsprechende Zeichen wahrgenommen & sich an uns gewandt haben:#inhamburgschautmanhin pic.twitter.com/QtFobk6eBO — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) December 11, 2019

Die Sorge der Anwohner war in diesem Fall also unberechtigt, wenn auch verständlich. Die Polizei jedenfalls lobte das vorbildliche Verhalten der Bürger. Man bewerte es positiv, "dass viele Anwohner aufmerksam waren, entsprechende Zeichen wahrgenommen und sich an uns gewandt haben", twitterte die Behörde.

Quellen: "Hamburger Morgenpost" (1) und (2) / Twitter