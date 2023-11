In Erlangen will Siemens eine Plattform für den Aufbau von Produktionsanlagen entwickeln

von Nils Kreimeier Monika Dunkel , Thomas Steinmann und Jenny von Zepelin Hat der Standort Deutschland noch eine Zukunft? Kaum, wenn man der öffentlichen Debatte folgt – aber durchaus, wenn man dahin fährt, wo seit Jahrzehnten Innovationen, Fortschritt und Wohlstand entstehen.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier für sieben Tage abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Es gibt wenige Dinge, die ein Problem so nüchtern erfassen wie die Monitore an den Wänden einer Werkshalle. Beim Metallverarbeiter Beulco im sauerländischen Attendorn ist das Bild klar: Nur etwa ein Drittel der Maschinen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, leuchten an diesem Oktobertag grün – sie laufen. Der Rest bleibt blass, unter einer steht "Auftragsmangel", unter einer anderen "Personalausfall". Firmenchef Jürgen Christian Schütz zeigt durch ein Fenster auf die Nachbargebäude im Gewerbegebiet: "Fast allen Unternehmen hier geht es nicht gut", sagt er. "Wir waren die Letzten, die keine Kurzarbeit hatten. Aber jetzt sind wir auch so weit."