von Ingrid Eißele Thomas Siegel, 50, ist Brennstoffhändler in Stuttgart-Zuffenhausen und betreibt sein kleines Familienunternehmen in der vierten Generation. Die Diskussion um das Verbot neuer Öl- und Gasheizungen verunsichere Hausbesitzer, sagt er. Sein Rat: bloß nichts überstürzen.

Thomas Siegel hat Zeit an diesem Vormittag. Nur zweimal klingelt das Telefon binnen einer Stunde. "Flaute", sagt er. Die Leute hätten jetzt, in den Osterferien, andere Dinge im Kopf als den Kauf von Heizöl. Erst am Nachmittag will er sich wieder ans Steuer seines Mercedes-Tankwagens setzen, bei einem Kunden wird das Öl knapp. "Wer jetzt anruft, bei dem ist es dringend, weil er sich verkalkuliert hat."