Kein anderes Produkt wurde im Rahmen der diesjährigen Staffel so oft gekauft wie "Taste Hero": Dabei handelt es sich um einen Aufsatz für Glas- und PET-Flaschen, der mithilfe einer speziellen Membran abgefülltes Bier wie frisch gezapft schmecken lässt. Nach ihrem Auftritt bei "Die Höhle der Löwen" ging das Produkt von Jürgen und Jana Schade sowie Thorsten Schäfer eine Million Mal über die Ladentheke. Aber auch viele andere Deals konnten binnen kurzer Zeit die Erfolgsleiter nach oben klettern – welche das sind, wird im Folgenden zusammengefasst. Vielleicht eignet sich ja der eine oder andere Artikel auch als Weihnachtsgeschenk.

Mama Wong

Tu-Nhu Roho schaffte etwas, von dem viele Hobbyköche träumen: Sie verkauft asiatische Marinaden und Saucen zum Marinieren, Würzen und Verfeinern von Fleisch und Gemüse, die sie von Kindesbeinen an kennt. Der Gründerin von Mama Wong gelang mit ihren Produkten eine Hommage an ihre Familie. "So kochen wir zu Hause. Wir laden gerne Freunde und Familie zum Essen ein. Und so wurden wir ständig nach Rezepten gefragt", erzählt Roho dem stern. Nach ihrem erfolgreichen Pitch bei den Löwen verkauften sich ihre Soßen ohne Konservierungsstoffe, Aromastoffe und Geschmacksverstärker über 500.000 Mal.

Easy Pan

Auch bei diesem Produkt kam den Gründern Tom Becker (39) und Jan Heitmann (32) die Idee dazu beim Kochen: Eine Pfanne mit Überrollbügel, der verhindern soll, dass der Inhalt beim Schwenken auf dem Herd oder dem Boden landet. Die sogenannte "Easy Pan" wurde bereits über 200.000 Mal verkauft – denn auch wenn Sie vielleicht keine Probleme beim Schwenken haben, so handelt es sich bei dem Produkt dennoch um eine günstige, solide Pfanne mit Antihaftbeschichtung, die durch den abnehmbaren Griff auch im Backofen verwendet werden kann.

Soummé

Sümmeyya Bach leidet bereits seit ihrem 13. Lebensjahr darunter, dass sie unter den Achseln übermäßig viel schwitzt. Mit 23 erfuhr sie von ihrem Arzt, dass sie unter Hyperhidrose – also übermäßigem Schwitzen – leidet. Aus diesem Grund erfand sie Soummé, ein Antitranspirant, das sie zuverlässig vor Schweiß schützen soll. Und das, obwohl es nicht jeden Tag aufgetragen werden muss. Nach ihrem Auftritt bei Höhle der Löwen 2019 scheint ihr Produkt auch viele andere Betroffene angesprochen zu haben: Soummé wurden in wenigen Wochen 300.000 Mal verkauft. Auch wenn die Inhaltsstoffe in der Kritik stehen.

Paudar

Deniz Schöne und Johannes Schmidt sind beim Kochen auf ein Problem gestoßen, für das sie eine Lösung entwickelt haben: Bratpulver zum Streuen. Im Gegensatz zu gewöhnlichem Öl hat "Paudar" den großen Vorteil, dass es nicht spritzt. Darüber hinaus enthält es weniger Fett und ist leichter zu dosieren. Die darin enthaltenen Bestandteile (Palmfett, Salnuss, Sonnenblumenlecithin) stammen aus nachhaltigem Anbau und sind rein pflanzlich. Da ist es kaum verwunderlich, warum sogar TV-Koch Christian Rach für das Start-up wirbt – und das Brautpulver schon über 800.000 Mal verkauft wurde.

Elixr

Es mag auf den ersten Blick nicht ganz so lecker klingen, dafür soll der Effekt umso wirkungsvoller sein: Das Produkt aus "Die Höhle der Löwen 2019" dreht sich um das Thema Ölziehen. Gemeint damit ist das Ausspülen der Mundhöhle mit Pflanzenöl – doch zu welchem Zweck? Tatsächlich soll "Elixr" Karies, Mundgeruch und Entzündungen entgegenwirken, so sagt es ein altes ayurvedische Ritual. Ob das Ölziehen tatsächlich so gut funktioniert, wie es die Gründer Jenny und Philipp Rathgeber versprechen, müssen Sie selbst herausfinden.

De Caña Panela

Als bessere Alternative zu Zucker konnte dieses Produkt die Löwen überzeugen: "De Caña Panela" wurde von Anna Elisabeth Meisel gegründet – als Tochter von kolumbianischen Einwanderern war es ihr wichtig, das kulturelle Erbe ihrer Heimat zu fördern. Und natürlich auch den Bekanntheitsgrad von dem aus Zuckerrohr hergestellten Panela zu verbessern. Die vitaminreiche Masse aus unraffiniertem Vollrohrzucker ist unbehandelt und schmeckt im Gegensatz zu gewöhnlichem Zucker leicht karamellig. Dadurch kann es genauso zum Backen eingesetzt werden.

