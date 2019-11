Warum es so schwer ist, mit dem Sparen anzufangen – und wie man das ändern kann

Man könnte es ganz kurz machen, ein paar Zahlen und Buchstaben reichen: A0RPWH. Oder: A1JMDF. Oder LYX0AG. Googeln Sie einfach diese Buchstaben, öffnen Sie ein Depot und sparen Sie jeden Monat 50 oder 100 Euro in das Produkt, das hinter diesen Kürzeln steht. Oder 200 Euro, je nachdem, was Sie übrig haben. Und dann warten Sie 15 bis 20 Jahre. Alles klar? Okay, alles Gute Ihnen, ein schönes Leben noch!

Wenn es denn so einfach wäre! Ist es offenbar nicht, denn wenn Sparen und Geld anlegen wirklich so simpel wäre, könnten es alle ja genau so umsetzen und wären später wohlhabend und zufrieden.

Als Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur des Magazins "Capital" werde ich solche Fragen immer wieder gefragt: "Hast Du mal einen guten Fonds oder ETF? Oder: "Ich habe gerade 2.000 Euro auf der hohen Kante. Was mache ich damit?" Oder: "Welche Versicherung muss ich denn unbedingt haben?" Oder etwas grundsätzlicher: "Sag mal, was ist denn ein ETF und muss ich den haben?"