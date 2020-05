Sehen Sie im Video: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil über die Missstände in der Fleischbranche.





O-Ton Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister: "Diese Missstände sind auch ohne Pandemie ein Problem. In der Corona-Krise sind sie zu einem gefährlichen Gesundheitsrisiko geworden. Für die Beschäftigten, aber auch für die gesamte Bevölkerung. Deshalb müssen und werden wir in dieser Branche aufräumen. Um in einer sozialen Marktwirtschaft auch würdige Zustände zu schaffen. Meine Vorschläge liegen auf dem Tisch. Es geht um Einzelnen darum, dass wir Verantwortung stärken. Verantwortung der Unternehmen, die in allererster Linie Verantwortung für den Gesundheits- und Arbeitsschutz ihrer Beschäftigten tragen. Zum zweiten die Verantwortung der Länder, was die Kontrollen betrifft, des Arbeitsschutzes und der anderen Behörden. Wir wollen ein Zusammenwirken von Zoll, Arbeitsschutz, Behörden, Gesundheitsbehörden und Ordnungsbehörden, um effektive Kontrollen durchzuführen. Und drittens, wir müssen auch als Bund Verantwortung übernehmen, indem wir den Rechtsrahmen im Arbeitsschutzgesetz und in der Fleischindustrie, auch was die arbeitsrechtlichen Konstruktionen betrifft, gerecht werden. Die Vorschläge liegen, wie gesagt, auf dem Tisch. Wir haben sie heute gleichwohl im Corona-Kabinett noch nicht beschlossen, weil der Koalitionspartner dort noch Gesprächsbedarf hat. Ich gehe davon aus und setze darauf, dass wir am Mittwoch im Kabinett dazu Beschlüsse fassen. Es ist Zeit, in diesem Bereich aufzuräumen und durchzugreifen. Es ist Zeit, auch in diesem Bereich zu handeln."