Wohnhäuser in Düsseldorf: Vor allem in den Ballungsgebieten herrscht Wohnungsnot

von Nadine Oberhuber Der Immobilienboom ist vorbei und die Kaufpreise sinken. Nun aber steigen die Mieten und zwar gewaltig. Beides hängt eng zusammen. Doch wie geht es weiter?

Diese Wucht hat dann doch viele überrascht: Um rund 20 Prozent sind die Mieten in Berlin zuletzt gestiegen – innerhalb eines einzigen Jahres. Auf Fünfjahressicht verteuerte sich der Quadratmeter Mietwohnung in der Hauptstadt sogar um rund 50 Prozent. So belegen es Zahlen der Analysehäuser Empirica und JLL. Und auch in anderen Metropolen zogen die Preise bei Wiedervermietungen seit 2018 deutlich an: In Leipzig und Köln legten sie um rund 28 Prozent zu, dort zahlen Umziehende jetzt also fast ein Drittel mehr als noch 2018 für Wohnungen. In Hamburg sind es 21 Prozent mehr, München und Düsseldorf legten rund 16 Prozent zu. Dagegen nehmen sich die Steigerungen in Frankfurt und Stuttgart (11 und 7 Prozent auf Fünfjahressicht) fast schon gering aus.

Trotzdem ist es damit jetzt traurige Gewissheit: Der Immobilienmarkt "normalisiert" sich allmählich wieder Ja, diese Bewegung ist tatsächlich normal, so schlimm der Anstieg für Millionen Mieter auch klingt und ist. Wir müssen dazu nur kurz Revue passieren lassen, was in den vergangenen Jahren passiert ist.