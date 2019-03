Smart Home und "Internet der Dinge" sind seit Jahren die Schlagworte, mit denen die IT-Industrie neue Kaufanreize schaffen will. Vernetze Deine vier Wände und vieles wird leichter, versprechen die Anbieter. Der Markt wächst zwar, doch der große Erfolg will sich nicht einstellen. Möglicherweise liegt die Zurückhaltung an einer grundsätzlichen Frage: Für welchen Typ Anwender ist welches System überhaupt sinnvoll? Bei sieben Smart-Home-Angeboten haben wir die Antwort gefunden.