Sehen Sie im Video: Balkonkraftwerk – alles, was Sie zu Solaranlagen auf dem Balkon wissen müssen.









Auch Mieter können die kostenlose Energie der Sonne nutzen. Mit einem Balkonkraftwerk. Das sind kleine Solaranlagen, die sich mit einem Stecker direkt an eine Steckdose in der Wohnung anstecken lassen. Die Energiepreise steigen. Um den Stromverbrauch zu senken, können Hausbesitzer auf ihrem Dach eine Solaranlage errichten und so etwa ein Drittel ihres Bedarfs decken. Aber auch Mieter können die kostenlose Energie der Sonne nutzen. Mit einem Balkonkraftwerk. Das sind kleine Solaranlagen, die sich mit einem Stecker direkt an eine Steckdose in der Wohnung anstecken lassen. Der Strom dieser Stecker-Solargeräte kann von Geräten innerhalb der Wohnung, wie Kühlschränken, Computern und Co. sofort verbraucht werden und senkt damit die Stromkosten. Mit einer Leistung von Maximal 600 Watt kommen sie an eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Leistung zwischen 3 und 20 Kilowatt allerdings nicht heran. Lohnt sich die Anschaffung eines Balkonkraftwerks denn überhaupt? Ein Standardsolarmodul mit 380 Watt Leistung, das verschattungsfrei an einem Südbalkon montiert wurde, liefert um 300 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Der Strombezug reduziert sich dadurch etwa um die gleiche Menge, wenn der Strom im Haushalt direkt verbraucht wird. Ein drei Personenhaushalt, der an seinem Südbalkon ein Standard-Stecker-Solargerät befestigt, spart im Jahr bis zu 81 Euro. Damit hat sich das Gerät bereits nach sechs Jahren Amortisiert. In der gesamten Betriebszeit der Anlage spart er 1.211 Euro an Stromkosten und vermeidet 1.032 kg CO2-Emissionen. Bei weniger idealen Bedingungen reduzieren sich die Erträge entsprechend, wer aber einen zumindest teilweise sonnigen Balkon hat, der kann mit einem Balkon-Solargerät bares Geld sparen. Wer ein Balkonkraftwerk an der Balkonbrüstung oder der Hauswand anbringen möchte, muss das vorher mit seinem Vermieter klären.

Mehr