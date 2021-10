Wie wäre es mit einer eigenen Villa in den Hügeln der italienischen Garfagnana, mit privatem Pool, vier rustikalen Schlafzimmern und einer eingerichteten Küche? Genau so ein Traumanwesen in der Toskana wird derzeit von einem britischen Paar verlost. Die Villa mit einem Verkehrswert von umgerechnet rund 400.000 Euro wird für einen guten Zweck angeboten. Schon im vergangenen Jahr hatte das Paar ein ähnliches Anwesen per Lotterie angeboten. Interessierte mussten sich ein Los für rund 30 Euro kaufen und nahmen nicht nur an der Verlosung dadurch teil, sondern ein Teil der Losverkäufe wurde für die Kinderhilfsorganisation "The children's society" und "Braccio de Ferro" gespendet. Damals kamen knapp 70.000 Euro für die Kinderhilfsorganisationen zusammen.

Nun ist eine weitere Vila in der Verlosung. Für knapp 30 Euro können Lose gekauft werden. Das Anwesen liegt rund eine Autostunde nördlich von Lucca. Der nördliche Teil der Toskana ist bislang wenig touristisch erschlossen, abseits der großen Städte verirren sich nur einige Natur-Entdecker in die Berge. Noch läuft die Verlosung, erst Anfang 2020 wird ausgelost. Es müssen, so die Initiatoren, mindestens 20.000 Lose verkauft werden, damit das Anwesen den Besitzer wechselt. Klappt das nicht, werden Geldpreise ausgeschüttet. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite.