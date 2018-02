Die Wohnungssuche is in Großstädten ist oft gar nicht so leicht. Oft sind schon die Wohnungsanzeigen ein Rätsel für sich. Wir erklären Ihnen, was die kryptischen Formulierungen bedeuten: „zentrale Lage“ Hier denkt man schnell an eine Wohnung im Zentrum der Stadt. Meistens liegt sie aber eher an einer stark befahrenen Kreuzung oder in einem Szeneviertel, wo bis spät in die Nacht gefeiert wird.

„eine ... Wohnung“ Eine „gut erhaltene Wohnung“ ist meist nicht modernisiert.

„Lichtdurchflutet“ kann bedeuten, dass die Wohnung im Sommer schnell zur Sauna wird.

Bei „verkehrsgünstig gelegenen“ Wohnungen erreichen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel schnell, aber man kann sich auch an Autobahnanschlüssen oder Verkehrsknotenpunkten wiederfinden.

Das Umfeld Liegt die Wohnung in einem „seriösen Umfeld“, befindet sie sich meistens in einem Geschäftsviertel. Das heißt: tagsüber keine Parkplätze, abends Geisterstadt. „Familienfreundlich“ ist oft verbunden mit einer hohen Lautstärke. Denn oft liegen Kindergärten, Schulen und Spielplätze in direkter Nähe. Und wer in unberührter Natur wohnen will, der wird sich in "ruhiger Umgebung“ wiederfinden. Doch dann ist auch alles andere weit entfernt, wie der Arzt, die Arbeit oder der nächste Supermarkt.

Die Codes 48 qm Wfl, 2 Z, BK, KM 500+NK+HZK+KT – verstanden? Nein, hier die Übersetzung: 48 Quadratmeter WOHNFLÄCHE, zwei ZIMMER, BAD, KÜCHE, KALTMIETE 500 Euro plus Nebenkosten und Heizung zuzüglich Mietkaution. Zusätzliche Kosten sind mit Abkürzung „Abst.“ für Abstandszahlungen gekennzeichnet.

Mit der Wohnungssuche auf Online-Portalen können Sie sich durch Fotos und Verlinkungen von Online-Kartendiensten schnell einen besseren Eindruck verschaffen. So können Sie sich in einigen Fällen zeitaufwendige Besichtigungen schenken.