Die Welt wird mobiler, sein Leben an einem Ort zu verbringen, das war einmal. Aber derzeit bedeutet neue Stadt auch eine neue Wohnung – in Ländern ohne nennenswerten Markt an Mietwohnungen also den Verkauf der alten Wohnung und Kauf einer neuen.



Das muss nicht sein, meint Kodasema aus Estland. Man muss den Immobilien nur das Sesshafte austreiben. Das Modell Koda zeigt, wie das gemeint ist. Anders als viele Tiny-Houses ist es kein stabiler Wohnwagen auf einem Fahrgestell, sondern ein richtiges Haus.

Auf etwa 25 Quadratmetern Grundfläche wurde ein kleines Appartement untergebracht. Inklusive Bad, Küche, Schlafzimmer und Wohnfläche. Möglich wird das durch einen typischen Tiny-Haus-Trick: Das Gebäude hat in etwa die Höhe von 1,5 normalen Geschossen. Das führt zu zwei Effekten: Der Wohnraum wirkt durch die luftige Höhe trotz seiner kleinen Grundfläche sehr großzügig. Der Schlafbereich liegt im Obergeschoss, darunter werden Bad und Küchenzone unterbracht – hier gibt es eben gerade Stehhöhe. Durch die große Fensterfläche wirkt der kleine Raum im Inneren nicht abgeschlossen und muffig. Aber hier kommt es natürlich auf den Ausblick an. In ländlicher Umgebung ist das Leben in einem Koda sicher schöner als mit Blick auf einen Parkplatz. "Wenn wir uns entscheiden, an einen anderen Ort zu ziehen, sind wir mit Risiken konfrontiert", verkündet Kodesema.

"Häufig muss man ein neues Haus aufwändig renovieren, umbauen oder in Reparaturen investieren. Häuser und Apartments können sich nicht bewegen – aber unser Koda kann es."

Zum Aufstellen benötigt man kein Fundament, nur einen ebenen Boden. Allein die Anschlüsse von Versorgungsleitungen müssen vorhanden sein. Erfahrene Heimwerker sollen den Bausatz innerhalb von nur vier Stunden auf- oder abbauen können. Zieht man um, kann Koda folgen. Durch seine Breite von etwa vier Metern kann man das Haus allerdings nicht mehr in einem Stück auf einem Lkw transportieren. Anders als Schrankwände von Ikea wurde Koda ausdrücklich so konstruiert, dass man das Haus sehr häufig zerlegen kann, ohne dass die Verbindungen Schaden nehmen.

Ob sich viele Privatpersonen für einen Koda-Bausatz entscheiden, kann man derzeit schwer beurteilen. Mobilhomes werden in Europa entweder von Privatpersonen als Ferienhaus gekauft oder von Firmen, um etwa an entlegenen Baustellen einigermaßen wohnliche Quartiere anbieten zu können.