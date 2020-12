Sehen Sie im Video: Internetnutzer sprachlos – Einfamilienhaus sieht von innen aus wie ein Barockschloss.





Bei diesem Haus scheint es sich auf den ersten Blick um ein ganz gewöhnliches Einfamilienhaus zu handeln.

Doch der erste Blick täuscht.

Denn innen sieht das Anwesen so aus.

Ja, Sie haben richtig gehört. Dies ist tatsächlich die Innenansicht des schlichten modernen Neubaus in einem Dorf in der Nähe der russischen Stadt Irkutsk.

Man würde bei dem Innendesign des Hauses an ein Rokkoko- oder Barockschloss denken und genauso dürfte man sich auch in seinem Inneren fühlen.

Auf russischen Internetseiten ist das Anwesen viral gegangen, User können nicht glauben, dass diese Bilder wirklich von dem selben Gebäude stammen. Doch der opulente Traum eines jeden Barockfans ist tatsächlich auf der russischen Immobilienseite Sloboda gelistet.

