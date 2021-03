Protzige Marmorvillen waren bei dieser Wahl nicht gefragt: Das Architektur- und Design-Magazin "Häuser" hat die besten nachhaltigen Einfamilienhäuser gekürt. Dabei spielten der schonende Umgang mit Grund und Boden ebenso eine Rolle wie ein effizientes Energiekonzept, eine umweltfreundliche Materialwahl, sowie die Verwendung neuer Technologien, Konstruktionsmethoden und innovativer Baustoffe.

Gewürdigt wurden auch Projekte, bei denen Bestehendes erhalten und umgebaut oder erweitert wurde, um es an moderne Bedürfnisse anzupassen. Und schließlich sollte all das natürlich auch optisch etwas her machen und seine Bewohner zum Wohlfühlen einladen. "Die prämierten Objekte beweisen, dass sich die Branche wandelt", sagt Häuser-Chefredakteurin Anne Zuber. "Sie zeigen in ihrer Vielfalt, welch unterschiedliche Ansätze es gibt, ressourcenschonend zu bauen – ob es der extrem kompakte Grundriss ist, eine geschickte Hinzufügung an Bestehendes, die effiziente Nutzung eines Restgrundstücks oder die Revitalisierung existierender Gebäude."

Eine Jury aus Architekten und Bauexperten prämierte insgesamt vier Häuser. Dazu kommt der Favorit der Leser. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke, um einen Eindruck von den fünf Gewinnern zu bekommen.