Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Eigenheim zu kaufen – oder sollte man besser noch abwarten? Um den Immobilienmarkt und die Corona-Pandemie geht es in der ersten Folge des neuen Capital-Podcasts "Lagebericht".

Gibt es so etwas wie Corona-Schnäppchen auf dem Immobilienmarkt? Leider nein, sagt Peter Hettenbach, Gründer und Geschäftsführer des iib Immobilieninstituts. Insbesondere in den Ballungsräumen müssten Kaufinteressierte "mit vielen Menschen und dadurch hoher Nachfrage noch weiter mit steigenden Preisen rechnen". Über die Auswirkungen der Pandemie auf den Immobiliensektor spricht Hettenbach in der ersten Folge des neuen Capital-Immobilienpodcasts "Lagebericht". Den Podcast moderiert er gemeinsam mit Katarina Ivankovic, die ebenfalls in der Geschäftsführung des iib tätig ist.

Traumhaus, Alterswohnsitz, Wertanlage – die Welt der Immobilien ist vielseitig. Im Immobilienpodcast "Lagebericht" werden grundlegende Fragen und aktuelle Trends fachkundig analysiert und eingeordnet. Die Gastgeber Katarina Ivankovic und Peter Hettenbach bringen gemeinsam über drei Jahrzehnte Expertise mit. Ob der Trend zum Home Office, Mietrecht, Green Living oder Immobilienkauf: Jeden Mittwoch erfahren Hörerinnen und Hörer ab jetzt alles Wissenswerte rund um den Immobilienmarkt.

Je früher kaufen, desto besser

Wie die Coronakrise den Immobilienmarkt und die Möglichkeiten einer Baufinanzierung in Deutschland beeinflusst hat, ist Thema der ersten Folge. Dabei gibt es einen Überblick über die aktuelle Immobilienpreisentwicklung, außerdem konkrete Tipps für die Investition in das eigene Häuschen.

Zum Beispiel: Je früher kaufen, desto besser! Es geht um die grundsätzliche Frage, welche Faktoren eigentlich Einfluss auf den Immobilienmarkt haben. Und um die Beobachtung, dass Standard der neue Luxus ist. Käufer würden "lieber eine Nummer kleiner, eine Nummer normaler" wählen, sagt Hettenbach – nur: "Wenn du so ein normales Häuschen kaufen willst, hast du es noch schwieriger."

Hören Sie außerdem in der ersten Folge des "Lageberichts":

Warum die Coronakrise anders ist als bisherige Krisen

Wann der richtige Zeitpunkt zu kaufen ist und wie viel Vorlauf es braucht

Wie sich die Zinsen wahrscheinlich entwickeln

Alle Folgen finden Sie direkt bei Audio Now, Apple oder Spotify oder via Google