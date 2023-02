Die Preise sinken, die Mieten steigen – was gerade am Immobilienmarkt passiert

von Daniel Bakir Neue Zahlen zeigen: Die Immobilienpreise sind zuletzt gefallen, sogar in den großen Städten. Die Mieten ziehen dagegen deutlich an.

Der jahrelange Immobilienboom ist vorbei, die Preise für Häuser und Wohnungen sind tatsächlich sogar rückläufig. Das zeigen aktuelle Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp), der die Immobilienpreise vierteljährlich auswertet. Demnach sind die Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal 2022 erneut gegenüber dem Vorquartal gefallen. Schon im dritten Quartal war das – erstmals seit 2010 – der Fall gewesen. Die "Trendwende bei Immobilienpreisen verfestigt sich", analysieren die vdp-Experten.

Laut der Auswertung sind Wohnungen und Häuser im vierten Quartal deutschlandweit um 1,8 Prozent günstiger gewesen als im dritten Quartal. Betrachtet man nur die Preise in den sieben größten (und besonders teuren) Großstädten beträgt das Minus sogar 2,0 Prozent. Am stärksten gingen die Preise hier zuletzt in Frankfurt zurück, am wenigsten in Berlin. Die Zahlen des vdp gelten als besonders aussagekräftig, weil sie nicht die Preise von Immobilienangeboten sondern von tatsächlich stattgefundenen Käufen auswerten. Dafür liefern mehr als 700 Kreditinstitute Transaktionsdaten.

Immobilien noch lange keine Schnäppchen

Die jüngsten Preisrückgänge muss man allerdings in Relation setzen. So war das Preisniveau Ende 2022 wegen der vorherigen Anstiege immer noch höher als Ende 2021. Von Schnäppchenstimmung kann also aktuell keine Rede sein. Dazu kommt, dass die massiv gestiegenen Zinsen den Kauf für die meisten Menschen unterm Strich sogar deutlich teurer machen (Lesen Sie hierzu: Welche absurden Monatsraten Hauskäufer jetzt zahlen müssen). So ist die Zahl der Immobilienfinanzierungen im Dezember auf den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren gesunken.

Dass Immobilien nach wie vor teuer sind, betont auch vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Selbst wenn die Preise über einen längeren Zeitraum in Summe um 15 Prozent nachgeben sollten, stünden wir gemessen an der Entwicklung des Gesamtindex auf dem Preisniveau von Anfang 2020", sagt Tolckmitt. Er rechnet auch für die nächsten Quartale mit Rückgängen – "allerdings insgesamt weiterhin auf moderatem Niveau".

Die Mieten steigen

Überhaupt keine guten Nachrichten bringt die vdp-Auswertung Mietern, die eine neue Wohnung suchen. Denn die Neuvertragsmieten waren im vierten Quartal 2022 bundesweit um 1,9 Prozent teurer als im Vorquartal – und 6,5 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. "Es deutet sich hier auch keine Trendumkehr an, im Gegenteil, denn die Neubautätigkeit in Deutschland liegt weiterhin weit hinter dem Bedarf zurück", kommentiert Tolckmitt die Zahlen. "Die Nachfrage nach Wohnraum trifft nach wie vor auf ein viel zu geringes Angebot, so dass die Mieten weiter steigen."

Die Bundesregierung hat ihr Ziel, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen, zuletzt deutlich verfehlt. 2022 waren es nur etwa 250.000 Wohnungen. Einen weiteren Grund für steigende Mieten sehen Experten darin, dass sich auch Menschen, die wegen der hohen Zinskosten den Immobilienkauf nicht mehr stemmen können, nun stattdessen nach Mietwohnungen umsehen.

Entwicklung von Immobilienpreisen und Mieten im vierten Quartal 2022

Veränderung zum Vorquartal Veränderung zum Vorjahr Wohnimmobilien bundesweit -1,8% +2,1% Wohnimmobilien Top-7-Städte -2,0% +2,2% Neuvertragsmieten bundesweit +1,9% +6,5% Neuvertragsmieten Top-7-Städte +2,0% +6,6%

Quelle: vdp