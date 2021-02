Es kommt nicht nur auf die Größe an: Eine Umfrage zeigt, welche Faktoren die Zufriedenheit mit der Wohnsituation erhöhen. Besonders wichtig: ein Keller, Naturnähe - und in der Stadt ein Balkon.

Die Traumwohnung oder das Traumhaus ist natürlich großzügig, wunderschön, gut gelegen und dabei noch bezahlbar. Daneben gibt es aber auch eine Reihe weniger offensichtliche Faktoren, die die Wohnzufriedenheit erhöhen können. Welche das sind, hat das Maklerunternehmen Homeday in einer repräsentativen Befragung herauszufinden versucht.

Die Online-Umfrage unter 2000 Bundesbürgern zeigt zunächst einmal, dass es den Deutschen im Schnitt eigentlich ziemlich gut geht. 42 Prozent der Befragten sind mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden, weitere 42 Prozent sind eher zufrieden. Die Unzufriedenen sind mit 15 Prozent in der klaren Minderheit. Je älter die Befragten waren, desto zufriedener zeigten sie sich.

Städter wünschen sich Balkone

Im regionalen Vergleich schneiden einige ostdeutsche Bundesländer am besten ab. In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sind 90 Prozent der Menschen mit ihrer Wohnsituation zufrieden. In Niedersachsen sind es nur 80 Prozent, in Bremen (78 Prozent), Brandenburg und Berlin (je 75 Prozent) noch weniger.

Insgesamt waren die Städter etwas unzufriedener als die auf dem Land Lebenden. Was die Zufriedenheit in der Stadt deutlich nach oben treibt, ist ein Balkon oder eine Terrasse: Von den Balkon- und Terrassenbesitzern in der Stadt gab fast jeder Zweite an, sehr zufrieden zu sein (47 Prozent), von den Balkonlosen nur 29 Prozent.

Balkon, Terrasse und Garten sind auch insgesamt im Ranking der wichtigsten Ausstattungsmerkmale weit oben. Noch häufiger auf der Wunschliste stehen lediglich ein Keller und ein Badezimmer mit Dusche. Das Duschbad steht in der Gunst der Befragten damit auch höher als das Bad mit Badewanne.

Welche Ausstattungsmerkmale sind Ihnen am wichtigsten (bis zu elf Nennungen)?

Keller 57% Badezimmer mit Dusche 53% Balkon 50% Garten 48% Terrasse 46% Garage 46% Tageslichtbad 46% Badezimmer mit Badewanne 44% Gäste-WC 40% Stellplatz 32% Energiespar-Isolierung 32% Fußbodenheizung 29% Laminat 20% Aufzug 19% Kamin 18% Hobby-Raum 16% Solaranlagen 16% Begehbarer Kleiderschrank 13% Echtholz-Parkett 13% Smart-Home-Systeme 9% Pool 8% Doppelwaschbecken 7% Sauna 5%

Quelle: Homeday

Supermarkt und Natur sollten nah sein

Neben der Wohnung selbst sollte auch die Umgebung stimmen. Gefragt danach, was sich auf jeden Fall in der Nähe befinden sollte, nennen die meisten den Supermarkt. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Naturnähe sowie eine gute medizinische Versorgung. Etwa gleichauf folgen Parks beziehungsweise Grünflächen, Nähe zu Freunden und Familie sowie eine gute Anbindung mit Bus und Bahn.

Welche Umgebungsmerkmale sind Ihnen am wichtigsten (bis zu sieben Nennungen)?

Supermarkt 72% Naher Zugang zur Natur 62% Gute medizinische Versorgung 58% Parks/Grünflächen 47% Nähe zu Freunden/Familie 46% Gute Anbindung an ÖPNV 46% Nachbarliche Gemeinschaft 34% Kurze Anfahrt zum Arbeitsort 34% Gastronomische Angebote 29% Gute Anbindung an Autobahn 26% Naher Zugang zum Wasser 23% Schulen/Kitas 17% Kulturangebot 14% Religiöse Gemeinde/Kirche 5%

Quelle: Homeday