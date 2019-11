Gute Nachrichten für Mieter: Der Wahnsinn bei den Mietpreisen lässt langsam nach. Nachdem zuletzt bereits die Angebotsmieten stagniert hatten, macht sich die Entspannung nun auch in den Mietspiegeln bemerkbar, wie die Hamburger Immobilienexperten von F+B berichten.

Laut dem F+B Mietspiegelindex 2019 sind die ortsüblichen Vergleichsmieten in diesem Jahr nur um moderate 1,8 Prozent gestiegen. Im Vorjahr waren es noch 2,2 Prozent gewesen. Die Auswertung berücksichtigt sämtliche amtlichen Mietpreisübersichten des Landes und damit Millionen bestehende Mietverhältnisse.

Teure Speckgürtel

Am höchsten sind die Bestandsmieten demzufolge in Süddeutschland: Die teuersten zehn Gemeinden sind allesamt in den Metropolregionen München und Stuttgart gelegen. Die teuerste Kommune ist Karlsfeld vor den Toren Münchens mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 10,86 Euro pro Quadratmeter. Auch in den Münchner Vororten Germering und Dachau (sowie im Stuttgarter Vorort Leinfelden-Echterdingen) sind die ortsüblichen Vergleichsmieten leicht höher als in München selbst. "Hier zeigt sich, dass die alte Regel, wer günstiger wohnen möchte, muss ins Umland ziehen, nicht mehr durchgreifend gilt", sagt Bernd Leutner von F+B. Das extrem hohe Preisniveau in den Kernstädten habe zu kontinuierlichen Ausweichbewegungen in die Speckgürtel geführt.

Stuttgart zieht an München vorbei

Was die Großstädte selbst angeht, so hat Stuttgart erstmals München als teuerste Metropole für Mieter abgelöst. Im Schnitt zahlen die Stuttgarter 10,41 Euro kalt pro Quadratmeter, in München sind es 9,74 Euro pro Quadratmeter. Der Schnitt aller in Deutschland erhobenen Mietspiegel liegt bei 7,04 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Überdurchschnittlich teuer ist das Wohnen auch in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Köln mit durchschnittlichen Quadratmetermietpreisen oberhalb von 8 Euro.

Deutlich günstiger sind die Mieten in ostdeutschen Großstädten wie Erfurt (6,64 Euro) oder Dresden (6,13 Euro). Auch in Berlin sind die Bestandsmieten trotz Anstiegs immer noch vergleichsweise günstig, wobei sich auch hier ein Gefälle zwischen teurerem West- und günstigerem Ostteil der Stadt zeigt (siehe Tabelle).

Durchschnittliche Vergleichsmieten in deutschen Großstädten 2019

Stadt Durchschnittsmiete je qm Stuttgart 10,41 Euro München 9,74 Euro Hamburg 8,79 Euro Düsseldorf 8,60 Euro Frankfurt 8,59 Euro Köln 8,44 Euro Berlin-West 7,32 Euro Durchschnitt Deutschland 7,04 Euro Erfurt 6,64 Euro Berlin-Ost 6,55 Euro Potsdam 6,51 Euro Dresden 6,13 Euro Schwerin 6,03 Euro

Quelle: F+B Mietspiegelindex 2019

Zur Ermittlung der durchschnittlichen Nettokaltmieten wurden die Preise für typische Normalwohnungen mit einer Fläche von 65 Quadratmetern, mittlerer Ausstattung und Lage, in Gemeinden mit mindestens 20.000 Einwohnern und veröffentlichten Mietspiegeln analysiert.