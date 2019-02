Seit Jahren steigen die Neuvertragsmieten in den Städten rasant an. Das schlägt zunehmend auch auf die amtlichen Mietspiegel durch, die das Niveau der Bestandsmieten abbilden. Einer aktuellen Auswertung zufolge stiegen die ortsüblichen Vergleichsmieten in Deutschland 2018 um 2,2 Prozent - und damit leicht stärker als im Vorjahr (2,1 Prozent). Dies berichtet das Forschungsunternehmen F+B, das die Mietspiegel für 350 Städte und Gemeinden ausgewertet hat.

Wer die Steigerung für gering hält, sollte bedenken, dass in dem Durchschnittswert auch sämtliche Altmieten berücksichtigt sind, die im vergangenen Jahr überhaupt nicht gestiegen sind.

Teurer wird das Wohnen nicht nur in den Metropolen (von denen Bremen die einzige ohne amtlichen Mietspiegel ist), sondern zunehmend auch im Umland prosperierender Großstädte, dem sogenannten Speckgürtel. In vielen Umlandgemeinden von München und Stuttgart sind die Mieten mittlerweile auf demselben Niveau wie in den Städten selbst.

Mit Karlsfeld überflügelt ein Vorort von München sogar die bayerische Landeshauptstadt und liegt nun auf Platz eins der Liste mit den teuersten Vergleichsmieten. Auch in den Münchner Nachbargemeinden Dachau und Germering sowie den Stuttgarter Vororten Leinfelden-Echterdingen und Ditzingen zahlt man Mieten, die sogar höher sind als in Hamburg, Köln oder Frankfurt (siehe Tabelle). "Hier zeigen sich die Folgen der höheren Nachfrage in den Umlandgemeinden der Großstädte, da die Zentren die Nachfrage nach Wohnraum nicht mehr bedienen können und die Nachfrage deshalb in das Umland überschwappt", sagt F+B-Chef Bernd Leutner.

Städte mit den höchsten ortsüblichen Vergleichsmieten

Rang Ort Nettokaltmiete/qm* 1 Karlsfeld 10,62 Euro 2 München 10,45 Euro 3 Stuttgart 9,97 Euro 4 Leinfelden-Echterdingen 9,97 Euro 5 Dachau 9,60 Euro 6 Tübingen 9,51 Euro 7 Germering 9,50 Euro 8 Ditzingen 8,88 Euro 9 Ludwigsburg 8,86 Euro 10 Darmstadt 8,79 Euro 11 Fellbach 8,65 Euro 12 Köln 8,63 Euro 13 Hamburg 8,62 Euro 14 Leonberg 8,59 Euro 15 Wiesbaden 8,58 Euro 16 Esslingen am Neckar 8,57 Euro 17 Konstanz 8,53 Euro 18 Frankfurt am Main 8,43 Euro 19 Düsseldorf 8,41 Euro 20 Norderstedt 8,28 Euro Gesamt Deutschland 6,92 Euro

*Durchschnittswerte für 65qm-Wohnung in mittlerer Lage mit mittlerer Ausstattung

Quelle: F+B Mietspiegelindex 2018

Berlin noch vergleichsweise günstig

Auch in ostdeutschen Großstädten wird das steigende Mietniveau laut F+B zunehmend sichtbar, wenn auch auf niedrigerem Niveau. In Jena, Erfurt und Rostock liegen die Durchschnittsmieten zwischen 6,44 Euro und 6,93 Euro. In Dresden sind es nur 6,23 Euro für den Quadratmeter.

Im Vergleich mit anderen Metropolen günstig ist das Wohnen laut F+B immer noch in Berlin - obwohl die Neuvertragsmieten dort in den letzten Jahren stark überdurchschnittlich angezogen haben. In den westlichen Stadtteilen der Hauptstadt liegen die Bestandsmieten im Schnitt bei 7,08 Euro, im Ostteil der Stadt bei 6,40 Euro pro Quadratmeter. Bei allen Durchschnittsmieten gilt als Richtwert: Je neuer die Wohnung, desto wahrscheinlicher liegt sie über dem Schnitt.

Lesen Sie auch:

Kaufen oder mieten? Was sich in Ihrer Stadt mehr lohnt

Auswertung für 100 Städte: So viel Wohnung bekommen Sie für 250.000 Euro

Überraschendes Ranking: Hier sind die Immobilienpreise 2018 am stärksten gestiegen