Es ist wohl ein Reflex, dass wir unsere Möbel gerne an die Wand schieben. Doch der Schrank, die Regale, das wuchtige Sofa und die kleine Kommode lassen im Wohnzimmer kaum noch eine Wand frei - ein großer Fehler. Denn so wirkt der Raum beengt und ungemütlich. Und leider auch viel kleiner als er wirklich ist.

Das Wohnzimmer einzurichten, sollte eigentlich nicht so schwer sein. Doch viele Tricks beim Möbelkauf bleiben unbeachtet. Und so wirkt der Raum, in dem man sich eigentlich wohl fühlen will, seltsam ungemütlich. Mal ist das Sofa zu groß oder die Bilder zu klein. Manchmal reicht es sogar schon, wenn die Möbel anders im Raum platziert werden. Und auch das Licht spielt eine wichtige Rolle. So kann indirekte Beleuchtung aus verschiedenen Lichtquellen einen Raum viel gemütlicher erscheinen lassen.