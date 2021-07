Wer in Neuseeland ein Eigenheim kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen (Symbolbild)

In einem Vorort der neuseeländischen Stadt Auckland wurde ein Bungalow ohne Badezimmer für mehr als zwei Millionen Dollar verkauft. Das Startgebot hatte bei 1,75 Millionen Dollar gelegen.

Wer ein Haus kaufen möchte, der muss nicht nur hierzulande meist sehr tief in die Tasche greifen – auch in anderen Teilen der Welt gehen die Preise auf den Immobilienmärkten zusehends durch die Decke. Das jüngste Beispiel für die ausufernden Preise ist ein heruntergekommenes Bungalow in Aucklands wohlhabendem Vorort Grey Lynn. Das Haus mit drei Zimmern befindet sich nicht nur in einem mehr als fragwürdigen Zustand, es verfügt auch weder über ein Badezimmer noch über eine Toilette. Auch einzelne Wände fehlen. Diese Unannehmlichkeiten scheinen potenzielle Käufer:innen jedoch keineswegs in die Flucht geschlagen zu haben: Der Bungalow aus den 1920er Jahren wurde für 2,075 Millionen Dollar verkauft. Das Gebot zu Beginn der Versteigerung hatte bereits bei 1,75 Millionen Dollar gelegen.

Zirka 200.000 Dollar Renovierungskosten

Als "leere Leinwand" hatte das zuständige Maklerbüro "Barefoot and Thompson" die Immobilie angepriesen, sowie als den "erschwinglichsten Einstieg in ein Wohneigentum, das in Grey Lynn verfügbar ist". Dass der Bungalow jedoch einige Renovierungsmaßnahmen benötigt, mussten auch die Makler zugeben. Die Immobilienbewertungsseite der Stadt Auckland vermutet, dass rund 200.000 Dollar in das Haus investiert werden müssten. Den Wert der Immobilie hatte sie "nur" auf 1,65 Millionen Dollar geschätzt. Wer der oder die Käuferin des Objekts ist, ist bisher nicht bekannt.

Wer jedoch glaubt, dass hier ein:e spitzfindige:r Investor:in eine große Chance zur Errichtung eines lukrativen Mehrparteienkomplexes gewittert hat, der hat sich getäuscht. Das Bungalow liegt nämlich in einer sogenannten "Einzelhauszone" und ist von einer Umgestaltung zu einem Mehrparteienhaus ausgeschlossen.

Preisanstieg um 22 Prozent

Der Immobilienmarkt in Neuseeland ist einer der begehrtesten und damit teuersten der Welt: Neueste Daten zeigen, dass der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus bei rekordverdächtigen 943.000 Dollar liegt – das ist ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Juni des vergangenen Jahres. Wer sich direkt in Auckland niederlassen möchte, der muss noch mehr Geld auf den Tisch legen: 1,5 Millionen Dollar kostet ein Haus hier im Schnitt, im Vorort Grey Lynn, in dem sich auch das besagte Bungalow befindet, liegt der Preis durchschnittlich bei 1,6 Millionen Dollar.

