Es gibt keine Tür, die das Badezimmer zum Studio schließt. Das bedeutet per se: keine Privatsphäre. In dieses 13-Quadratmeter-Studio in New York City führt auch kein Aufzug, sondern nur Treppenstufen. Es liegt im vierten Stockwerk. Außerdem fehlen Fenster. Eine Küche ist in dem kleinen Wohnraum auch nicht zu finden, dafür aber einen kleinen Kühlschrank auf einem Stockbett aus Metall. Was in jeder anderen Stadt nach einem unattraktiven und auch frechen Angebot klingen würde, ist in New York City heiß begehrt – wegen der Wohnlage.

Das Mini-Studio liegt in der Upper West Side, eines der begehrtesten Stadtviertel Manhattans, das direkt an den Central Park schließt. Wer jetzt denkt mit 1.000 bis 2.000 US-Dollar pro Monat könnte man diese Wohnung mieten, der irrt. Den Preis muss man pro Woche berappen. Schlappe 1.375 US-Dollar kostet das Studio ohne viel Komfort. Das sind 5.500 US-Dollar im Monat, umgerechnet also 4730 Euro. Alles andere als ein Schnäppchen.

"Wie kann man einen Kühlschrank auf ein Bett stellen und 1375 dafür verlangen?"

Dieses Angebot zeigt eher, wie es um den Immobilienmarkt in der amerikanischen Metropole steht. Denn der Vermieter beschreibt das Studio als "das günstigste Angebot in der Nachbarschaft". Und er bewirbt die Vorteile des Mini-Studios: Der Raum habe ein Duschkabine, eine Toilette, ein Spülbecken, einen Kühlschrank (auf dem Stockbett) und ein Einzelbett. Die spärliche Ausstattung ist im Preis enthalten.

Es ließ nicht lange auf sich warten, da entdeckten die ersten Twitter-User das Angebot. Die geben sich niedergeschlagen. Eine Nutzerin schreibt: "In NYC nach Appartements zu suchen, ist ziemlich deprimierend. Wie kann man einen Kühlschrank auf ein Bett stellen und 1375 dafür verlangen?"

Looking for apartments in NYC is wild depressing.

Like how you put a fridge on top of a bed and want 1375 a month for it? pic.twitter.com/dMa4YE9V0Z — E-Bougie 👑 (@_bg0ld) August 21, 2018

Immerhin wurde der Boden des Mini-Appartements erst renoviert. Das Parkett hübscht die Wohnung, die eher einem Schuhkarton gleicht, etwas auf. Die Empfehlung der meisten lautet, besser außerhalb Manhattans suchen. Dort bekommt man mehr für sein Geld.