Kleine Hütten, die man in Deutschland fertig kaufen kann, haben ein Design, das für Kleingärten perfektioniert ist. Ziemlich langweilig also. Ganz anders die Modelle von The Backcountry Hut Company – die Firma wurden von den Architekten gegründet, die selbst einen Unterschlupf haben wollten, der nicht piefig aussieht. Ihr Motto heute: "Bau Dir Deine eigene Hütte."

Ihre Modelle sind top-modern und können in der tiefsten Wildnis errichtet werden. Denn sie sind als Bausatz aufgebaut. Fertighäuser gibt es viele, die Entwürfe von The Backcountry Hut Company sind dennoch etwas Besonderes. Schon bei der Planung wurde auf ein äußerst kompaktes Packmaß des Bausatzes geachtet. Im Prinzip besteht eine Lieferung aus mehreren Boxen – ganz wie von Ikea gewohnt. Natürlich kann man den Karton nicht im Kofferraum transportieren, aber er passt auf ein Boot oder einen großen Pick-up. Wenn es erforderlich ist, kann der Bausatz auch mit einem Hubschrauber geliefert werden. Denn die Firma sitzt in Vancouver, Firmengründer Wilson Edgar sagt: "In vielen Fällen möchten unsere Kunden auf einem abgelegenen Traumgrundstück bauen, um dem Büroalltag zu entkommen."

Surf Shack: Diese traumhafte Hütte kommt im Karton und kann von Laien aufgebaut werden Fullscreen

Bauzeit von einer Woche

Den Aufbau des Bausatzes sollen auch Laien bewerkstelligen können. Ganz allein wäre man überfordert. Aber bei einem nachbarschaftlichen Gemeinschaftseinsatz lässt sich das Haus problemlos aufstellen. Der Designer: "Die vorgefertigten Wand- und Dachpaneele können mit den Händen hoch gehoben werden und mit einer einfachen Seilwinde werden sie dann in Position gebracht." Edgar schätzt, dass eine Gruppe von vier Personen die Struktur des Gebäudes in weniger als einer Woche errichten kann, ohne dass sie Bagger und andere schwere Maschinen benötigen.

"Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber sie alle haben ein Auge für Design und teilen den Wunsch, kreativ am Bauerlebnis teilzuhaben. Die ersten Käufer reichten von fast pensionierten Professoren bis hin zu jüngeren Technikern."

Nicht nur die Idee mit dem Haus aus dem Karton ist von Ikea inspiriert. Die Gründer Wilson Edgar und Michael Leckie wollen günstige und gut gestaltete Produkte für die breite Masse anbieten. "Doch unsere Kunden wollen keine 08/15-Elemente, keine Fertigstrukturen mit Kunststofffenstern. Unsere Käufer suchen eine gut gestaltete und umweltfreundliche Freizeitwohnung. Wir wollten etwas schaffen, das eine Besinnung auf das Essentielle, auf das wirklich Notwendige einfängt."

Modulare Bauweise

Ganz neu ist das Modell Surf Shack im Angebot. Auch hier wird zuerst ein Skelett aus Pfosten errichtet. Dann werden vorgefertigte Elemente in die Segmente eingesetzt. Die Fenster müssen nur in dem Rahmenwerk verschraubt werden. Das neue Modell bietet nun verschiedenen Möglichkeiten die Fassade zu verkleiden. Besonders schön sieht das Surfer-Häuschen mit Zedernholz aus. Außerdem ist es möglich, eine vollverglaste Wand und eine Außenterrasse zu installieren

Das Basismodell kostet 45.000 Dollar - darin sind Installation und Isolierung behalten. Die Gebäude lassen sich modular erweitern. Von 18 bis hin zu etwa 90 Quadratmetern.