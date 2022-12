Für 3,3 Millionen Pfund oder 3,7 Millionen Euro wurde die Wohnung von Rita Ora angeboten. Offenbar ein Schnäppchenpreis, kaum war die Wohnung gelistet, hatte die Sängerin sie auch schon verkauft.

Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen eines Londoner Townhouses, es wurde nur ein Teil des eindrucksvollen historischen Gebäudes verkauft. Das Luxus-Appartement besitzt drei Schlafzimmer, zwei Bäder und zwei Salons. Dazu gibt es "eine nach Südwesten ausgerichtete Dachterrasse" zum Relaxen im Freien. Das Haus liegt in Primrose Hill. Das ruhige und grüne Stadtviertel hat seinen Namen nach dem 78 Meter hohen Hügel auf der Nordseite des Regent’s Park erhalten. Von ihm aus kann man weit über London blicken.

Frisch renoviert

Augenscheinlich wurde die Wohnung von Ora renoviert und neu ausgestattet. Das "außergewöhnliches Duplex-Apartment", so die Anzeige, umfasst etwa 190 Quadratmeter Wohnraum. Im oberen Teil des Gebäudes gelegen, sind die Räume hell und lichtdurchflutet. Der Lichteffekt wird durch den Kontrast von weißen Wänden und historischen Böden noch verstärkt. Rita Ora hatte das ganze Gebäude im Jahr 2021 für 7,5 Millionen Pfund gekauft und trennt sich nun von dieser Wohnung. Sie behält den weitaus größeren Teil des 1882 erbauten, denkmalgeschützten Hauses in Primrose Hill. "Ihren" Teil des Hauses stellte die Sängerin erst kürzlich in einem Video vor.

Darin sagt sie. "Ich habe mich schon immer zu Häusern mit einer alten Seele hingezogen gefühlt und spürte die kreative Energie, die durch dieses Haus fließt, in dem Moment, als ich es zum ersten Mal betrat." Das Haus besitzt mehrere Kamine und einen großen Garten, den sie in dem Video stolz vorführt. Früher lebte dort der Buchillustrator Arthur Rackham, bekannt für seine Illustration für "Alice im Wunderland". Die nun verkaufte Wohnung hat sie nie bewohnt, es wurde offenbar von vornherein mit der Absicht gestaltet, es zu verkaufen.