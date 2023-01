von Gernot Kramper Sie spielt mit Hollywood-Stars, hatte eine Affäre mit Kanye West und gilt als Mode-Ikone – mit einem ganz eigenen Stil. Ihren Fans zeigt Julia Fox nun, dass sie keineswegs wie ein Glamour-Star wohnen kann.

Julia Fox ist nicht allein wegen ihrer kurzen Affäre mit Kanye West bekannt. In den letzten Jahren trat sie neben Hollywoodgrößen wie Adam Sandler und Benicio Del Toro in mehreren Filmen auf und dazu ist sie weltweit als Style-Icon bekannt. Wenn ihr stranger Stil auch nicht den Massengeschmack trifft.

Und Fox gibt gern Auskunft über ihr Leben. Auf Tiktok lud sie nun zu einem Streifzug durch ihre Wohnung ein. Nicht um anzugeben, sondern im Gegenteil, sie demonstriert, dass man ziemlich berühmt sein kann und doch sehr bescheiden leben muss. "Ich mag keine exzessive Zurschaustellung von Reichtum. Das finde ich eklig. Besonders Leute, die wirklich große Häuser haben, es ist einfach sehr verschwenderisch, wenn es in diesem Land so viele Obdachlose gibt."

Während Rita Ora mit einem Architekturkanal eine Doku über ihr Londoner Heim drehte, haust Fox in einem kleinen Zwei-Zimmer-Appartement in New York. "Kommt mit auf eine sehr enttäuschende Wohnungstour!" So begrüßt die Mode-Ikone ihre Follower. Und fährt mit einem entwaffnenden Geständnis fort. "Nur zur Klarstellung: Wir haben Mäuse und sie sind sehr süß." Eigentlich würden die Nager sie nicht stören. Sie kämen nur nachts heraus und räumen dann die Krümel weg, die ihr Sohn hinterlässt.

Die Ehrlichkeit macht auch vor sich selbst nicht halt. Die Fashionista trägt ein weißes Shirt und ist komplett ungeschminkt. "Ich hätte in einer Million Jahren nicht gedacht, dass ich das mache, aber ich glaube nun mal an maximale Transparenz."

Normales NY-Appartement

Ihre Wohnung besteht aus einem kleinen Raum zur Straßenseite und einem noch kleineren Raum nach hinten raus. Dazwischen liegt ein sehr langer Flur. So eng, dass man fürchtet, stecken zu bleiben. Von ihm gehen noch eine kleine Küche und ein winziges Bad ab. Beides ohne echte Fenster.

Julia Fox kommt von ganz unten und hat immer gesagt, dass sie nicht darauf wartet, dass ihr etwas geschenkt wird. Sie wuchs in New York in einem mehr als unstabilen Elternhaus auf. Eine Zeit lang war sie obdachlos. Mit 15 lief sie von zu Hause fort, es dauerte drei Wochen, bis ihr Vater das Verschwinden seiner Tochter bemerkte. Ihre Schulzeit finanzierte sich das Teenie-Mädchen als Domina – allerdings ohne Sex mit ihren Klienten zu haben.

Nun hat die alleinerziehende Mutter ihr Bett ins Wohnzimmer gestellt, damit ihr kleiner Sohn den zweiten Mini-Raum zum Spielen hat. Gut, eine Marie Kondo der Ordnungsliebe ist die Modefrau nicht. Neben der klaustrophobischen Enge ist die Wohnung ganz schön zugestellt. Überall Reste von Shoppingtouren und jede Menge Spielzeug. "Ich habe auch Schuhkartons in der Küche, was für uns New Yorker sehr üblich ist." In der Tat, der Stapel an Schuhkartons ist größer als der Kühlschrank. Ihre Pflanzen darben wegen akutem Wassermangel dahin.

Julia Fox jammert nicht

Ansonsten geht es bei Fox zu, wie bei vielen New Yorkerinnen. Die Frau, welche die erotischen Fantasien vieler Männer bevölkert, teilt ihr Bett meistens mit ihrem Sohn. Ihr kleines Schlafzimmer hat sie zwar für ihn freigeräumt, doch das nützt nicht. Dort steht nun ein Hochbett für das Kind. "Ich habe mich in diesem Raum am meisten bemüht, denke ich." Sie wollte ihm wirklich einen schönen Platz bereiten." Allerdings hält er sich hier überhaupt nicht auf", stöhnt die Mode-Frau. "Er will nur in Mamas Zimmer sein."

Größtes Style-Element im Wohn-, Schlaf- und Spielraum ist ein güldener Prunkspiegel. Hier kommt der bekannte etwas morbide Fox-Style dann doch durch: In dem Rahmen sind Bilder ihres Kindes und Gedenken an tote Freunde gesteckt. In einem Anhänger bewahrt sie etwas von der Asche ihrer verstorbenen Freundin auf.

Doch Fox jammert nicht und meint froh, dass ihre Zuschauer sie schon trösten werden. Das Video soll vor allem ihre Follower aufmuntern: "Hoffentlich wird sich das jemand ansehen und dann sagen: 'Okay, vielleicht geht es mir nicht mal so schlecht.'“