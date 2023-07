Steigende Mieten: Was 70 Quadratmeter in der Stadt jetzt kosten

von Daniel Bakir Die Mieten in Deutschland steigen weiter – vor allem in den Großstädten. Eine Immoscout-Auswertung zeigt, was man dort jetzt für eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung zahlen muss.

Für Menschen, die eine neue Wohnung suchen, sind es keine guten Nachrichten: Die Mieten in Deutschland steigen weiter. Laut einer Auswertung von Immoscout haben die Angebotsmieten deutschlandweit im zweiten Quartal spürbar angezogen – nachdem es bereits in den Monaten zuvor einen Anstieg gegeben hatte. Bestandswohnungen wurden demnach im Schnitt 2,5 Prozent teurer angeboten als noch im ersten Quartal und Neubauwohnungen um 2,2 Prozent. Im Vergleich zu den Angeboten vor einem Jahr sind die aufgerufenen Mieten um 7,2 Prozent (Bestand) beziehungsweise 6,3 Prozent (Neubau) höher.

Am schwierigsten bleibt die Lage in den Metropolen. Dort steigen die Mieten trotz des bereits hohen Mietniveaus weiter, wenn auch teils nicht mehr ganz so stark wie zu Jahresbeginn. "Der Druck auf den Mietmarkt hält insbesondere in den Ballungsgebieten weiter an. Immer mehr Menschen sind gezwungen, außerhalb der Metropolen nach einer Mietwohnung zu suchen." sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24.

Das hat auch Folgen für die Mietniveaus in den Speckgürteln. Eine separate Auswertung von Immoscout hatte kürzlich gezeigt, dass sich die Mieten in einigen kleineren Städten mit guter ÖPNV-Anbindung an eine Metropole binnen eines Jahres vervielfacht haben. Bei allen Immoscout-Zahlen handelt es sich um Mieten, zu denen Wohnungen angeboten werden und nicht um Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen.

Mehr als 1000 Euro Kaltmiete

In den Metropolen selbst sind die Angebotsmieten binnen eines Jahres teils noch deutlich stärker gestiegen als die allgemeine Inflationsrate. So wurden Bestandswohnungen in Berlin zuletzt 15,6 Prozent teurer angeboten als vor einem Jahr, Neubauwohnungen sogar 16,9 Prozent. In der Hauptstadt ist der Wohnungsmangel besonders eklatant. Wer sich auf Immoscout umschaut, findet in Berlin vor allem Ein-Zimmer-Wohnungen und möbliertes Wohnen.

Aber auch in München und Stuttgart, in Köln und Düsseldorf sind die Angebotsmieten binnen zwölf Monaten im Schnitt um mehr als zehn Prozent gestiegen. In Frankfurt und Hamburg ist der Anstieg etwas geringer, aber immer noch ordentlich (siehe Tabelle).

Wie hoch das Mietniveau in den Metropolen mittlerweile ist, zeigt Immoscout beispielhaft an einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 70 Quadratmetern. Für eine Neubauwohnung dieser Größe muss man demnach in jeder der Top-7-Metropolen mehr als 1000 Euro Kaltmiete zahlen – in München sind es gar 1600 Euro kalt. Bestandswohnungen mit 70 Quadratmetern werden in den Metropolen für rund 900 Euro kalt angeboten, in München für über 1300 Euro.

Tabelle: Kaltmiete für 70-Quadratmeter-Wohnung, Preisentwicklung 12 Monate (Q3 2023 zu Q2 2022)

Bestandswohnung Neubauwohnung Deutschland 575 Euro +7,2% 788 Euro +6,3% Berlin 899 Euro +15,6% 1259 Euro +16,9% Düsseldorf 843 Euro +11,4% 1008 Euro +11,6% Frankfurt 950 Euro +5,6% 1147 Euro +8,0% Hamburg 929 Euro +8,6% 1086 Euro +7,0% Köln 904 Euro +11,5% 1010 Euro +12,0% München 1343 Euro +13,3% 1603 Euro +16,6% Stuttgart 942 Euro +9,8% 1260 Euro +18,1%

Quelle: Immoscout

Kaufpreise steigen wieder

Für die weitere Entwicklung der Mieten macht Immoscout Mietern wenig Hoffnung. "Sofern keine neuen Wohnungen auf den Markt kommen, wird sich die Nachfrage auf dem hohen Niveau halten und zum Teil noch weiter verstärken", sagt Immoscout-Chefin Crockford. Sie glaubt, dass wegen der steigenden Mieten ein Wohnungskauf trotz des hohen Zinsniveaus wieder attraktiver wird.

Darauf deuten auch Zahlen zu Kaufimmobilien hin, die das Portal ebenfalls erhoben hat. Demnach ist die – zuvor eingebrochene – Nachfrage nach Kaufimmobilien in den meisten Metropolen im dritten Quartal in Folge wieder gestiegen. Wer eine Wohnung oder ein Haus in einer der sieben Metropolen kaufen will, muss derzeit in der Regel einen etwas geringeren Preis zahlen als noch vor einem Jahr. "Momentan ist auf dem Kaufmarkt noch ein Angebotsüberhang vorhanden, der Raum für Preisverhandlungen lässt", sagt Crockford. "Es bleibt jedoch abzuwarten, wie lange diese Situation noch anhält."