Kann es sein, dass in einem normalen Haushalt der abgerechnete Stromverbrauch plötzlich auf das Zehnfache steigt? Warum soll ein Mieter im Mehrfamilienhaus auf einmal fast die Hälfte der Heizenergie verbraucht haben, obwohl seine Wohnung nur 13 Prozent der Gesamtfläche ausmacht? Solche Fälle lösen Streit aus. Jetzt befasst sich der Bundesgerichtshof damit (VIII ZR 148/17 und VIII ZR 189/17).

Worum wird gestritten?

Die Stromrechnung betrifft ein älteres Ehepaar mit einem Enkel im Haushalt. Der Oldenburger Versorger EWE forderte nach einer Ablesung für einen etwa einjährigen Zeitraum 2014/15 mehr als 9000 Euro Nachzahlung. Das Ehepaar zahlte nicht, weil es von einem Fehler bei der Verbrauchsermittlung ausging. EWE ließ den Zähler untersuchen und blieb bei der Summe.

Im Fall der Heizkostenabrechnung geht es um eine 94 Quadratmeter große Wohnung in einem 720 Quadratmeter großen Haus in Heppenheim (Hessen). Für die Jahre 2013 und 2014 sollen die Mieter mehr als 7300 Euro Heizkosten zahlen. Ihnen wurden einmal 42 und einmal 47 Prozent der gemessenen Verbrauchseinheiten zugerechnet. Die Mieter finden das nicht plausibel. Der Vermieter verweigert die Einsicht in die Unterlagen der Ablesung in den anderen Wohnungen.

Wie ist der Stand der Gerichtsverfahren?

Das Landgericht Oldenburg verurteilte die EWE-Kunden zur Zahlung der Rechnung und verwies sie auf die Möglichkeit eines Rückforderungsprozesses. Das Oberlandesgericht Oldenburg sah das anders. Es gebe angesichts des eher bescheidenen Lebensstils der Beklagten keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie die Strommenge selbst verbraucht hätten.

Im Fall der Heizkosten hatte die Vermieterseite in beiden Instanzen (Amtsgericht Bensheim und Landgericht Darmstadt) Erfolg. Die Mieter müssten konkret darlegen, warum die in Rechnung gestellten Heizkosten nicht berechtigt seien. Für das Landgericht war auch nicht nachvollziehbar, welche Vorteile die Mieter aus der Einsicht in die Belege der anderen Mietwohnungen haben könnten.

Was sagen Verbraucherschützer?

Ausreißer bei Energieabrechnungen seien oft ein Thema, sagt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Es dürfe nicht sein, dass in streitigen Lagen Stromzähler verschwinden. Falls der Stromanbieter einen Zähler nicht aufbewahre, müsse es zu einer Beweislastumkehr kommen. "Es ist nicht nachvollziehbar, wie ein Drei-Personen-Haushalt zu solchem Stromverbrauch kommen soll."

Heizkostenabrechnungen seien von der Art der Heizung bis zur Ablesung des Verbrauchs ein komplexes Thema, das besonders Mieter oft nicht durchschauen könnten, sagt Bauer. "Der Vermieter lässt ablesen und reicht die Kosten weiter - und den Letzten beißen die Hunde." In dem konkreten Fall seien die Werte sehr auffällig. "Ein Drittel der Abrechnungen sind falsch, bei einem Drittel bestehen begründete Zweifel an der Richtigkeit und nur etwa ein Drittel ist korrekt", sagt Bauer zur Erfahrung mit Heizkostenabrechnungen.

Welche Position vertritt der Stromlieferant?

Nach Angaben von EWE-Pressesprecher Christian Blömer fielen die hohen Verbrauchswerte des Kunden bei einer internen Plausibilitätsprüfung auf. Auch der Gasverbrauch hatte sich verdoppelt. Eine Kontrollablesung habe die Werte bestätigt. Eine Rechnung sei erst gestellt worden, nachdem beide Zähler ausgebaut und in einem staatlich geprüften Labor in Münster überprüft worden seien. "Beide Zähler waren intakt und funktionsfähig", sagt Blömer.

Bei den Prüfungen seien die Zähler zerlegt worden. Eine weitere, spätere Prüfung sei anhand der Einzelteile nicht mehr möglich, darauf hätten die Gutachter in ihrem Protokoll hingewiesen. Daher sei eine weitere Aufbewahrung auch nicht sinnvoll.



Was sind die möglichen Folgen einer höchstrichterlichen Entscheidung?



Sollte der Senat im Falle der Stromrechnung dem Kunden Recht geben, wäre das für Energieversorger ein Problem. Sie gehen bisher davon aus, dass alles, was nach dem Zähler passiert, Sache des Verbrauchers ist. Im zweiten Fall könnte die Frage entscheidend sein, ob Vermieter ihre Unterlagen zur Verbrauchsablesung zugänglich machen müssen.