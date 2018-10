So groß kann ein Tiny-House inzwischen sein. Mit zwei Etagen und einer Länge von bis zu 10,5 Metern ist die Gans - The Goose - eine vollwertige Wohnung. Das Design stammt von Tiny Heirloom. Die Firma bietet seit Jahren ein ganzes Ensemble kleiner, beweglicher Häuser an. Alle mit einem besonderen und herausragenden Design. The Goose ist nun das Flaggschiff der Flotte.

Der Name "Goose" leitet sic

Mobiles Wohnen: The Goose – so luxuriös und komfortabel kann ein Tiny House sein

h von dem Trailer ab, auf dem das Haus aufgebaut wird. Die Anhängerform nennt sich Gooseneck. Sie unterscheidet sich deutlich von einem normalen Anhänger. Sie wird nämlich nicht am Ende des Zugfahrzeugs an den Haken genommen, sondern wird oben auf der Ladefläche eines Pick-ups in einer Spezial-Kupplung befestigt, man könnte auch von einem Mini-Sattelschlepper sprechen. Auf diese Weise verkürzt sich die Länge des Gespanns um mehrere Meter, zudem ist das Gespann viel wendiger als ein gleichlanger Standard-Anhänger. Das ganze Haus ist dabei so breit wie ein großer Lkw, gezogen kann es trotz der Länge normal am Straßenverkehr teilnehmen: Enge Altstadtgassen und Feldwege sollten dennoch gemieden werden.

Spezielle Form des Anhängers

Bei der Goose erstreckt sich der zweite Stock über diese Kupplung. Direkt über ihr befindet sich das Doppelbett. Bestellt werden kann das Haus in den drei Längen, in denen diese Anhänger gebaut werden. Das kleinste Modell misst 27 Fuß (8,22 Meter), das mittlere 30 Fuß (9,14 Meter) – das größte 34 Fuß (10,36 Meter).

Da die Modelle von Tiny Heirloom für jeden Kunden individuell gefertigt werden, kann der Innenraum angepasst werden. Interessenten müssen vor dem Kauf einen Fragebogen ausfüllen, dort werden sie nach der Zahl der Personen im Haushalt gefragt und nach dem Stil, in dem sie sich wohlfühlen.

Tiny Heirloom versendet The Goose auch nach Europa, empfiehlt aber, nur Bauteile zu verschiffen und das Haus von einer Partnerfirma in der EU fertigstellen zu lassen.

In der oberen Etage befinden sich zwei Schlafräume mit Doppelbetten. Sie liegen an den entgegengesetzten Enden, sodass etwas Privatsphäre bleibt. Im Zentrum befinden sich der Wohnbereich und ein vollwertiges Badezimmer.

Die großen Fensterflächen öffnen das Haus zur umgebenden Landschaft, dadurch wirken die Räume trotz kleiner Abmessungen sehr großzügig. Der zentrale Raum erstreckt sich bis zum Spitzdach, auch durch die große Höhe wirkt der Raum größer. Nettes Detail: Zwei freiliegende Balken erinnern an den Stil moderner Bauernhäuser in den USA.

Die Preise beginnen bei umgerechnet 73.000 Euro. Wirklich billig ist das mobile Heim also nicht.