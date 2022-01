US-Milliardär verkauft Wohnung in New York für 190 Millionen Dollar

Krasse Preissteigerung US-Milliardär verkauft Wohnung in New York für 190 Millionen Dollar

Teurer Blick auf den Central Park: US-Milliardär Daniel Och hat seine New Yorker Penthouse-Wohnung für 190 Millionen Dollar verkauft – das Doppelte von dem, was er 2019 dafür bezahlt hatte.

Fast 190 Millionen Dollar (165 Millionen Euro) für eine Penthouse-Wohnung über dem Central Park: Das "Wall Street Journal" berichtete am Donnerstag, dass der bisherige Eigentümer, der US-Milliardär Daniel Och, seine 900 Quadratmeter große Luxuswohnung im obersten Stockwerk eines Wolkenkratzers in der US-Metropole New York mit großem Gewinn verkauft hat.

Demnach hatte Och die Wohnung mit vier Schlafzimmern 2019 für 93 Millionen Dollar erworben. Das "Journal" schätzt, dass der Verkauf an einen anonymen Käufer "einer der teuersten ist, die jemals in New York abgeschlossen wurden". In demselben Wolkenkratzer mit der Adresse 220 Central Park South hatte der US-Fondsmanager Ken Griffin 2019 rund 238 Millionen Dollar für eine Wohnung bezahlt.

Verkäufer Och ist vier Milliarden schwer

Das Vermögen des 61-jährigen Och wird von "Forbes" auf 4,1 Milliarden Dollar geschätzt. Och ist Gründer und ehemaliger Geschäftsführer des New Yorker Investmentfonds Och-Ziff Capital Management, der inzwischen in Sculptor umbenannt wurde. 2016 musste sein Fonds wegen des Aufbaus eines Korruptionsnetzwerks in mehreren afrikanischen Staaten eine Geldstrafe von mehr als 400 Millionen Dollar an US-Behörden zahlen.

Och hatte seinen Hauptwohnsitz aus steuerlichen Gründen nach Florida verlegt, die Luxuswohnung sollte ihm als Nebenwohnsitz dienen. Der Milliardär besitzt aber ein weiteres Penthouse im Westen des Central Parks. Dessen Wert wird dem "Journal" zufolge auf 57,5 Millionen Dollar geschätzt.