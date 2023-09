Früher war alles besser! Das stimmt zwar nicht, aber in Sachen Architektur vielleicht doch. In London ist eine Wohnung zu haben. Sie liegt in einem alten Pumpwerk der Wasserwerke. Der Zweckbau von 1902 sieht attraktiver aus als viele Wohnhäuser der Gegenwart. Heute ist das alte Gebäude denkmalgeschützt. Bis 1977 versorgte die Station der London Hydraulic Power Company ein Rohrsystem von fast 300 Kilometern Länge. Bei der Neugestaltung wurden wesentliche Elemente der alten Anlage erhalten. Etwa die übergroßen Bogenfenster und die hohen eisernen Dachbalken.

Alten Charme erhalten

Im Erdgeschoss befindet sich die Eingangshalle, daneben liegt ein Hauswirtschaftsraum. Hier liegt auch das große Schlafzimmer mit Bad, und ein großes Wohn- und Esszimmer. Dahinter liegt die Küche. Im Obergeschoss ist das zweite Schlafzimmer mit einem kleineren Duschbad untergebracht. Daneben findet sich ein Arbeitszimmer, das auch in ein drittes Schlafzimmer verwandelt werden könnte. Zur Wohnung gehört ein eigener Tiefgaragenstellplatz. Und natürlich der Blick auf die Themse.

160 QM für zwei Personen

Robin Chalk von der Maklerfirma Anderson Rose sagte, die Immobilie gehöre einem berufstätigen Ehepaar, das aus familiären Gründen umziehe. "Dies ist eine wirklich atemberaubende Wohnung voller Originalelemente. Aufgrund seiner hervorragenden Lage und Verkehrsanbindung von der Canada Water Station aus ist es meiner Meinung nach perfekt für einen einzelnen Berufstätigen oder ein Paar, die auf der Suche nach einem coolen und bemerkenswerten Ort zum Leben sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zu einem älteren Ehepaar passt, das an einem Ort mit guten Verbindungen und in der Nähe des Flusses leben möchte."

Die Wohnfläche beträgt 160 Quadratmeter, die Wohnung soll 1,4 Millionen Pfund kosten, das sind in etwa 1,65 Millionen Euro.

Quelle. Anderson Rose