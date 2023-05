von Daniel Bakir Viele Menschen würden gerne in eine größere Mietwohnung ziehen. Doch in Städten wie Berlin werden mehr als ein oder zwei Zimmer fast gar nicht mehr angeboten, zeigt eine Immoscout-Auswertung. Was ist da los?

Wer sich ein bisschen auf Immoscout rumtreibt, der findet sie: die schönen, sonnendurchfluteten Wohnungen, frei zur Miete, mitten in Berlin. Zum Beispiel: 35 Quadratmeter in Kreuzberg, für 1300 Euro kalt. Oder: 37 Quadratmeter in Friedrichshain, 1790 Euro kalt. Oder auch: 16 Quadratmeter in Charlottenburg, mit eingebautem Hochbett, 1000 Euro kalt.