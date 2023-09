Gerade sind Bekannte unseres Autors ausgezogen. Sie haben alles richtig gemacht, denn ihr großzügiges Domizil war quasi umsonst. Leider kann nicht jeder das schöne Modell imitieren.

Alle stöhnen über die steigenden Preise und Mieten, die sie sich nicht mehr leisten können. Mit den Nebenkosten, Strom und W-Lan frisst der Faktor Wohnen die Hälfte des Einkommens, wenn es nicht sogar mehr sind.

Das geht aber auch anders, meine Bekannten machen es vor. Sie werden durch das Wohnen reich. Gerade sind sie ausgezogen, zuvor haben sie in einem schicken Neubau gewohnt. Ein Einzelhaus, man darf auch Villa sagen. Geschätzte Größe ist ein wenig unter 300 Quadratmetern Wohnfläche. Das Highlight des Hauses sind der Garten und der oberste Stock. Unten toben die Kinder, doch über allem thront ein Penthouse-Refugium für die Eltern mit eigener Dachterrasse. Und der ganze Spaß hat die Familie nicht einen Cent gekostet. Wie ist das möglich, sind diese Leute etwa Betrüger? Gerissene Mietnomaden? Nein, die Antwort ist viel einfacher: Sie sind einfach reich.

Wer hat, dem wird gegeben

Vor etwa zehn Jahren sind sie eingezogen und haben das Haus gekauft. Bei den Vorbesitzern hielt die Ehe leider nur, bis der Estrich trocken war. Nun ziehen sie in ein anderes Land und müssen ihr Domizil wieder aufgeben.

Wenn sie nur annähernd den aufgerufenen Preis erzielen, machen sie eine Million Euro Plus. Das macht etwa 100.000 pro Jahr Gewinn im Jahr. Damit dürften alle Kosten des Wohnens inklusive Gärtner locker abgedeckt sein. Vermutlich sind sogar ein paar Hunderttausend übrig. In der Preisklasse lohnt sich Wohnen also. Anstatt zur Belastung wird es zu einem Zusatzeinkommen. Eine Spekulationsabsicht kann man dem Paar übrigens nicht unterstellen. Sie brauchten ein Haus für die Familie - haben dann aber klug gehandelt und alles richtig gemacht.

Nötig hätte die Familie den Zusatzverdienst ohnehin nicht gehabt. Er arbeitet in der Führungsriege eines internationalen Konzerns und nun ziehen sie weiter in den Ort, den der nächste Karriereschritt erfordert. In dieser Preisklasse wird die Relocation des Managements von der Firma fürsorglich begleitet und sicher auch finanziell unterstützt. Hoffen wir, dass auch das nächste Haus so ein guter Deal sein wird.