von Joachim Rienhardt Als Chefin des Technologie-Riesen SAP in Indien zählt Sindhu Gangadharan zu den erfolgreichsten Frauen im IT-Sektor weltweit. Im stern-Interview schwärmt die gebürtige Inderin vom wirtschaftlichen Aufschwung in ihrem Heimatland. Für sie gibt es keinen Zweifel daran, dass der Boom in Indien dem Erfolg in China in nichts nachstehen wird.

Es heißt, dass ohne IT aus Indien kein Mercedes mehr fahren und kein Flugzeug von Airbus mehr fliegen würde. Stimmt das?

Das stimmt, und sie haben sicherlich eine ganze Menge davon gesehen, nicht nur in Indien. Wir sind ein globaler Dienstleister und bedienen insgesamt eine halbe Million Kunden in der ganzen Welt. Durch den Technologie-Boom werden es stetig mehr. In Indien haben wir das globale Drehkreuz für unsere Kunden rund um den Globus, nicht nur für die, die hier ansässig sind. Aber die meisten Entscheidungsträger unserer globalen Kunden haben ihren Sitz in Indien. Das ist seit etwa vier, fünf Jahren so. Das ist der Unterschied zu früher.